Hartstocht in coronatijden: hoe u moet bewijzen dat partner buiten de EU uw lief is

26 augustus 2020

12u11 6 Eindelijk een doorbraak voor wie een geliefde heeft buiten de Europese Unie: hij of zij mag vanaf 1 september op reis vertrekken, maar dan moet er wel aan enkele voorwaarden voldaan worden. Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum, lichtte op de persconferentie die regels toe.

De Veiligheidsraad besliste dat het bezoek aan een liefdespartner voortaan onder de noemer ‘essentiële reis’ valt. Toch zit er nog een addertje onder het gras: tortelduifjes moeten eerst kunnen bewijzen dat hun relatie duurzaam is.

Dat kan op verschillende manieren, liet Stevens weten. Ofwel woonden de geliefden al eens minstens een jaar onafgebroken wettelijk samen (in België of een ander land), ofwel moeten ze kunnen bewijzen dat ze elkaar in de afgelopen twee jaar minstens drie keer gezien hebben. In totaal moeten ze dan ook minstens 45 dagen in elkaars gezelschap doorgebracht hebben. Een gemeenschappelijk kind geldt ook als bewijs van een duurzame relatie.

Als de reis toegestaan wordt, gelden de algemeen geldende regels. Dat betekent dat de liefdespartner het Passenger Locator Form zal moeten invullen en daarna twee weken in quarantaine moet blijven. “Het was voor deze personen een zware mentale beproeving, maar de Veiligheidsraad heeft voor hen een menselijke oplossing gezocht”, klonk het.

Partners in het buitenland kunnen aan de Belgische ambassade een visum of bewijs van essentiële verplaatsing aanvragen. Als dat niet mogelijk is, zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.

