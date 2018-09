Hartprofessor Pedro Brugada dacht dat hij kerngezond was, maar moest plots zélf twee keer onder het mes: "Het is mijn vrouw die mijn leven redde" Steven Swinnen

25 september 2018

18u01

Bron: Eigen berichtgeving 10

Onze bekendste hartspecialist is zelf hartlijder geworden. Professor Pedro Brugada (66) liep tot twee weken geleden rond met een zo goed als volledig dichtgeslibde ader in zijn hals. Een tijdbom in de vorm van een wenkende beroerte. "De onderzoeken waren goed en dus voelde ik me kerngezond. Alleen mijn vrouw vertrouwde het zaakje niet. Zij heeft mijn leven gered."

Zelfs wereldvermaarde professoren kunnen er al eens naast zitten. Toen Pedro Brugada begin deze zomer naar zijn eigen hart liet kijken, leek er wat hem betreft geen vuiltje aan de lucht. Het bloedonderzoek wees een lage cholesterol aan, zijn suikerwaarden waren prima en ook de inspanningsproef en het elektrocardiogram vertaalden zijn gezonde levenswandel. Maar om zijn vrouw Christine helemaal gerust te stellen, liet hij ook met een coronaire CT-scan zijn adernetwerk in kaart brengen. En toen ging het alarm af.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN