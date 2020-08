Hart van eerste burgemeester Verviers aangetroffen onder fontein kv

31 augustus 2020

18u34

Bron: Belga 6 In Verviers hebben arbeiders onder de Fontaine David, op de Place Verte in het centrum van de stad, een doosje ontdekt met daarin het hart van Pierre David, die van 1798 tot aan zijn dood in 1839 burgemeester van Verviers was. Daarmee wordt een stadslegende werkelijkheid.

Verschillende historische bronnen gaven aan dat het koffertje verborgen zou liggen onder de Fontaine David, die momenteel wordt gerestaureerd. Arbeiders deden de bijzondere ontdekking op 20 augustus toen ze het doosje aantroffen in het hart van de fontein, die haar naam dankt aan de burgemeester.

Pierre David stond tijdens verschillende regimes aan het roer van de stad en was ook de eerste burgemeester van Verviers bij de oprichting van België. Na de revolutie van 1830 zorgde hij ervoor dat de rust weerkeerde in de stad en hij bewerkstelligde onder andere dat Verviers een eigen brandweer kreeg en een eigen middelbare school had.

Na zijn onverwacht overlijden in 1839 - David was toen amper 58 - beslisten de lokale autoriteiten om zijn hart te bewaren. Tot 1883 werd het kistje bewaard in het stadhuis, tot het 44 jaar na zijn dood werd begraven onder de fontein.

Het kistje, dat niet werd geopend, wordt momenteel tentoongesteld op de eerste verdieping van het Museum voor Schone Kunsten in de Rue Renier in een ruimte die speciaal werd ingericht ter nagedachtenis van de eerste burgemeester van de stad.