Hars van dode bladeren legt sein lam: tramverkeer naar Antwerpse Linkeroever weer hervat

ADV EB

15u00

Bron: belga

2

Benoit De Freine

In Antwerpen is het tramverkeer tussen Linkeroever en de binnenstad hervat, nadat hars van gevallen bladeren voor een probleem aan het detectiesysteem en een sein had gezorgd. Dat meldt De Lijn. Tramlijnen 3, 5, 9 en 15 moeten niet langer worden afgeleid, maar reizigers moeten wel nog rekening houden met gevolgvertragingen. De sporen zijn gereinigd en in de loop van de nacht worden ze ook nog geslepen en geborsteld tot de hars volledig weg is.