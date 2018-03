Harry S. krijgt twintig jaar cel voor doodslag op Peggy Van Den Bossche ep

01 maart 2018

15u09

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag Harry S. veroordeeld tot twintig jaar cel voor doodslag op zijn vriendin Peggy van Den Bossche. Hij moet nadien nog vijf jaar ter beschikking staan van de strafuitvoeringsrechtbank.

Harry doodde Peggy in mei 2015 in zijn appartement in Bornem. Hij sloeg en schopte haar tot ze niet meer reageerde en belde pas daags nadien de hulpdiensten. Harry ontkende de feiten steeds en ging pas begin dit jaar over tot bekentenissen.

Harry S. wordt ook levenslang uit zijn rechten ontzet.