Harry Potter kijken aan kasteel? Kinepolis organiseert deze zomer drive-in op unieke locaties Koen Van De Sype

19 juni 2020

10u31 64 Op 1 juli heropent Kinepolis de deuren van haar cinemacomplexen. Voor wie het nog een beetje meer mag zijn, is er deze zomer ook een drive-inbioscoop. Die zal een reeks unieke locaties aandoen. Een Harry Potter-film bekijken aan het sprookjesachtige kasteel van Alden Biesen in Bilzen? Of genieten van The Lion King in een veld in het Oost-Vlaamse Maldegem? Het kan allemaal.

Voorlopig zijn er nog maar twee locaties definitief bevestigd, weet woordvoerder Anneleen Van Troos van Kinepolis. Het gaat om een veld in het landelijke Maldegem (van 3 tot 7 juli) en het kasteel van Alden Biesen in Limburg (10-14 juli). “Maar de komende weken zullen er voor zowel juli als augustus nog locaties bijkomen in heel België”, vertelt ze.

De bioscoopgroep zal telkens een gigantisch ledscherm van 16 op 9 meter neerpoten, naar eigen zeggen “het grootste mobiele ledscherm ter wereld”. En de hele ervaring zou coronaproof zijn: iedereen geniet van de film in de veilige bubbel van zijn of haar wagen. “Ter plekke kan je online drank en snacks aankopen en met je smartphone betalen. Die worden nadien tot aan je auto gebracht”, klinkt het bij Kinepolis.





Een kaartje kost 25 euro per wagen, ongeacht het aantal inzittenden. Een greep uit het voorlopige filmaanbod: Interstellar, 1917, The Lion King, Dirty Dancing en The Conjuring (Maldegem) en Beauty and the Beast, Harry Potter, F.C. De Kampioenen 4 en Marina (Bilzen).

De volledige programmatie, info en tickets vind je hier.