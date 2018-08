Haren van partner uitgetrokken? “Neen, die verliest ze zelf” Birger Vandael

08 augustus 2018

10u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van 24 maanden voor een 34-jarige man uit Hamont-Achel. “Hij is beland in een vicieuze cirkel van partnergeweld. Op 18 mei dit jaar werden opnieuw haarplukken van haar gevonden, hij beweerde dat de vrouw leed aan (acuut) haarverlies”, stelt de procureur.

Beklaagde werd het afgelopen jaar al driemaal veroordeeld door de rechtbank. Hij zat al een tijdje in voorhechtenis en kreeg twee keer een celstraf van twaalf maanden. “Klaarblijkelijk gaat er geen belletje rinkelen”, zuchtte de procureur. “Op 18 mei kwam het tot een vechtpartij en vielen er klappen met zijn vrouw als slachtoffer. Zij werd gegrepen bij de keel, kreeg vuistslagen in het gezicht, kniestoten in de buik en achteraf werden blauwe plekken over haar hele lichaam vastgesteld.” Ook de dochter werd aangetroffen in de Stationsstraat, mogelijk was zijn eveneens betrokken als slachtoffer of getuige.

Naast de feiten van partnergeweld, liet de man zich ook nog gaan tegen de politie. Hij moest uiteindelijk met een beenveeg tegen de grond gewerkt worden. “In de combi speelde hij een spelletje met de agenten en deed hij tot twee keer zijn veiligheidsgordel los. Men heeft hem met veel verzet moeten kalmeren. Hij was onder invloed en toonde geen schuldbesef”, opperde de advocaat van de agenten, die 150 euro morele schadevergoeding vraagt.

De dertiger heeft al jaren problemen met speedgebruik. “In een mix met frustratie die hij niet onder controle krijgt en agressieproblemen, leidt dat vaak tot gevaarlijke situaties”, verkondigde zijn advocate. Die vraagt om de man een probatiestraf te geven. “In de gevangenis zit hij niet op de juiste plaats.”

Vonnis op 7 september.