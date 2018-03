Hardy wil zaal verlaten tijdens pleidooi Vander Velpen: "Ik krijg hier teveel stress van" Veronique Coopmans

05 maart 2018

15u36 1 advocaat van enkele nabestaanden van slachtoffer Linda Doms, om zijn pleidooi te houden. Vander Velpen vergeleek Hardy onder andere met die andere seriedoder, Ronald Janssen. Op het assisenproces van seriedoder Renaud Hardy in Tongeren is het na Jef Vermassen deze namiddag aan Jos Vander Velpen,

Vander Velpen haalde aan het begin van zijn pleidooi hard uit naar Hardy. De voorbije weken beschreef hij als weken van onbeschrijfelijke gruwel, toe te schrijven aan het uitzonderlijk palmares van Hardy. "Hardy is een seriemoordenaar buiten categorie. Niet alleen in België maar ook in de Lage Landen." En met een aantal unieke kenmerken, benadrukte Vander Velpen.

Ik ken geen seriemoordenaar die zijn eigen strafexpeditie filmt. Hardy wil nog een happy-end voor zijn film door de toerekeningsvatbaarheid. Advocaat Jos Vander Velpen

"Ik ken zelfs geen enkele seriemoordenaar die zijn eigen strafexpeditie, zijn eigen executie filmt. Ik hoop dat dit de eerste keer en de laatste keer is. En mijnheer Hardy wil zijn film nu ook nog afsluiten met een happy end door u te vragen dat u hem toerekeningsvatbaar verklaart. Dat zou de eerste keer zijn in de geschiedenis. Hij wil de geschiedenisboeken ingaan als de eerste grote seriemoordenaar die ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard."

Winstberekening

Vander Velpen vergelijkt Hardy met die andere bekende seriemoordenaar, Ronald Janssen. “Janssen, de brave leraar met de glimlach op zijn gezicht. Ook aan hem was het niet te zien. Wel ik heb het gevoel dat mijnheer Hardy Ronald Janssen gepasseerd is. Zowel langs links als langs rechts. Want Ronald Janssen heeft nooit gevraagd om hem ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Hardy heeft een winstberekening gemaakt, door te bekennen en door zich te profileren als slachtoffer van zijn ziekte. Hij is de sluwheid zelve door zijn daden toe te schrijven aan de combinatie van zijn parkinsonmedicatie en de cocaïne."

Daarna wilde Hardy doelbewust zijn stelling laten onderbouwen met het verslag van de eigen psychiater Dillen en met het verslag van neuroloog van der Linden. Dat Hardy begon te moorden door de medicatie, zoals neuroloog van der Linden op het assisenproces in mensentaal duidelijk maakte, dat stond niet zo in zijn verslag vermeld, benadrukte Vander Velpen. “Wat een statement, van het ene moment op het andere gepromoveerd van topdokter naar wonderdokter. Gelukkig zijn er nog onafhankelijke experten, zoals wetsarts Van den Bogaert, die na een nacht onderzoek die uitspraak van dokter van der Linden van a tot z kon weerleggen en zo kon bewijzen dat wat de neuroloog hier verteld heeft wetenschappelijk niets anders is dan ‘nep’ nieuws."

Zaal verlaten

Na een korte pauze, die op vraag van Hardy voor een sanitaire stop werd ingelast tijdens het pleidooi van meester Vander Velpen, legt voorzitter Thys hem uit dat de pleidooien niet meer zullen onderbroken worden op zijn vraag. Hardy vraagt dan plots om de debatten niet meer te moeten bijwonen en de zaal te mogen verlaten. “Ik kan het niet meer aan,” geeft hij mee. Voorzitter Thys stelt voor om een dokter te laten komen om hem te laten onderzoeken. Hij moet voorlopig wel blijven zitten. Een dokter vindt Hardy niet echt nodig: “Het is gewoon dat ik heel veel stress heb. “ Zijn advocaat Thiebaut geeft nog mee dat hij Hardy wil vertegenwoordigen, als hij de zaal toch nog zou verlaten.

Tweeënhalf uur pure horror in het kwadraat, Hardy wilde er zelf niet naar kijken, wij moesten het wel allemaal. Vander Velpen over gruwelfilm van moord op Doms

Vander Velpen haalde vervolgens de gruwelfilm aan, die Hardy zelf maakte van de ‘executie’ op Linda Doms. “Een film die Hardy zelf nooit heeft willen bekijken, ook niet toen die hier vertoond werd, daar heb ik op gelet. Terwijl wij er wel allemaal moesten naar kijken. Tweeënhalf uur pure horror in het kwadraat. We hebben die verschrikkelijke geluiden gehoord. Qua beelden heeft hij nog selectief gefilmd, in verschillende fragmenten. Het zit er dik in dat hij nog wredere dingen gedaan heeft dan dat we gezien hebben op de film. Hij heeft haar vernietigd, verscheurd zoals alleen roofdieren dat doen. Want Hardy geniet daarvan. Hoe gewelddadiger, hoe meer genot. En na tweeënhalf uur heeft hij haar daar laten creperen, want ze ademde nog. Hoelang dat weten we niet, maar de wetsarts denkt tot in de vroege ochtend. We kunnen ons niet voorstellen wat ze geleden heeft, na die tweeënhalf uur tot de ochtend maar het moet van een verschrikking zijn die met geen pen te beschrijven is. En dat voor een mens dat de goedheid zelve was, voor iedereen, zelfs voor Hardy. Haar goedheid heeft voor een stuk haar dood betekend. Een seriemoordenaar kan iemand vermoorden maar de mooie herinneringen aan Linda zullen voor altijd blijven."