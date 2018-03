Hardy vraagt het woord en biedt vooral zijn familie excuses aan: "Mijn ketel is ontploft door cocaïne en medicatie" VCT & FT

01 maart 2018

15u11

Bron: Eigen berichtgeving & Belga 0 Op de vraag waarom hij de feiten pleegde, moest hij het antwoord schuldig blijven. In de Tongerse assisenzaal kwamen deze voormiddag al de getuigen van de vermoorde Linda Doms (52) aan het woord. Deze namiddag is het de beurt aan Hardy's moeder en zussen. Bij de start van de zitting vroeg de verkrachter en tweevoudige moordenaar alvast het woord. "Door de cocaïne en medicatie is mijn ketel ontploft."

Naar eigen zeggen heeft Hardy deze week ingezien dat hij de feiten pleegde door de combinatie van zijn ziekte, medicatie en de cocaïne, die hij snoof. Hij uitte ook zijn excuses, maar dan vooral ten aanzien van zijn eigen familie. “Ik wil mij in naam van de mensen die ik gekwetst heb, mijn familie, excuseren. En zeggen dat ik zelf nu al drie jaar in de gevangenis zit met de vraag waarom ik dat (de moorden en moordpogingen, red.) allemaal gedaan heb. Nu heb ik de laatste dagen het antwoord gekregen... Dat door de cocaïne en de medicatie mijn ketel ontploft is. Het is door een combinatie van die dingen dat ik ontploft ben en ik zit daar al drie jaar mee. Mijn familie is ook helemaal kapot. (snikt) Waarom ik het gedaan heb? Ik moet het antwoord schuldig blijven, ik weet het zelf niet."

Eerder dit proces had Hardy al verklaard dat hij vijf, zes keren over de rooie is gegaan en daar begon hij vandaag opnieuw over. Hij gebruikte beeldspraak. "Vergelijk het met aan een snelheid van 120 kilometer per uur over de autostrade rijden", zei Hardy. "Ik reed daar over een ijzelplek en ik ben dan vijf, zes keren het decor ingereden. Ik zag die ijzelplek gewoon niet."

Deze voormiddag hadden de broers van de vermoorde Linda Doms (52), een vriendin, haar metekind en een ex-collega het woord genomen. Zij schetsten allen hetzelfde beeld van de vrouw die Hardy in september 2015 om het leven had gebracht en die gruwelijke daden ook had gefilmd: "Ze deed het goede voor alles en iedereen. Ze was een lief persoon, warm ook." Niemand die ook maar kan bevatten waarom Hardy haar om het leven moest brengen. "Haar leven is zinloos gestopt, door een narcist die er waarschijnlijk fier op is te zeggen dat hij in de geschiedenisboeken zal belanden. Ja, dat klopt, maar dan wel in de categorie van de meest perverse, lafste loser in onze geschiedenis", was broer Willem Doms hard.

Het is nu uitkijken naar wat de zus van Hardy te zeggen heeft over diens kinder- en tienerjaren en zijn persoonlijkheid. De moeder en een tweede zus waren ook opgeroepen, maar zij hadden een medisch attest. Voor de getuigenis van de zus van Hardy kwam E.(48) nog aan het woord. Zij had een kortstondige seksuele relatie met Hardy toen ze 20-23 jaar oud was. Toen al was Hardy heel opdringerig en hevig. “Hij kon de hele nacht lang seksuele betrekkingen hebben.”

Foto's van minderjarige zoon

Nadien was er een hele tijd geen contact. Tot Hardy in 2012 opnieuw contact opnam. “Ik wist toen dat hij ziek was, maar hij ging daar normaal mee om,” getuigde E. Toen E. vernam dat Hardy foto’s had genomen van haar minderjarige zoon en van minderjarige meisjes in het park, maakte E. daar onmiddellijk melding van.

Hardy nam het haar niet in dank af en beweerde dat ze haar contacten bij de rechtbank van Mechelen misbruikte. De seksuele contacten werden ook "niet meer normaal", getuigde E. “In mijn woning was ik de baas, in zijn woning jammer genoeg niet,” getuigde E. Dat er andere vrouwen bij betrokken werden, blinddoeken en sm, E. was er helemaal niet mee akkoord en ze voelde het aan als ‘vernederend. Machteloos voelde ze zich ook, want ze werd gewurgd en "hij stopte niet."

"Waarom ging u daar dan toch mee door?”, vroeg voorzitter Thys. "Omdat ik bang was van hem. Hij had een blik in zijn ogen van ‘gij moet eraan’ en ‘gij zit in mijn macht'.'"

Zelfs na het overlijden van haar ouders, toonde Hardy geen medeleven. Hij stond voor haar deur. “‘Ik kom voor wat genegenheid, kleren uit’", zei hij toen. E. had medelijden met Hardy omdat hij ziek was en Hardy misbruikte dat. “Ik moest hem eten geven, hapje voor hapje in zijn mond stoppen, omdat hij zei dat hij dat door zijn ziekte niet meer kon.”

Vanuit de gevangenis belde Hardy E. ook nog een aantal keer. Vlak voor de kerstvakantie nog, om te vragen hoe het met haar was en of ze nog boos was. “Ik heb toen gezegd 'ik wil niet meer dat je me nog belt, anders leg ik klacht neer'."

E. beschrijft dat Hardy een zeer slechte impact had op haar leven. “Ik voel mij vernederd, verkracht en totaal onmenswaardig behandeld door hem.” Ze geeft toe dat ze veel geluk heeft gehad, dat ze het nog kan komen navertellen. “Het is enorm moeilijk om te komen getuigen, maar ik wilde het doen, voor Linda en voor mevrouw Walschaerts want zij kunnen het niet meer komen navertellen."

Zus van Hardy: "We stelden ons echt vragen"

Na E. komt één van de twee zussen van Hardy getuigen. De verklaringen van de moeder en een andere zus worden voorgelezen. De één jaar jongere zus vroeg vroeg voor de rechtbank uitdrukkelijk om niet bij naam vermeld te worden, vooral uit bezorgdheid naar haar kinderen toe. Zus Hardy beschreef het gezin waarin ze opgroeide.

“Wij zijn met drie kinderen thuis. Mijn zus, Renaud en ik. Er was niets speciaals in ons gezin. Tot mijn 18e ben ik thuis gebleven, daarna ben ik gaan studeren en later gaan werken. Ik had toen nog weinig contacten met Renaud. “ Vader was manisch-depressief maar ze hadden niets tekort en moeder was er altijd voor de kinderen: “Zij was streng, maar kordaat omdat ze het stuk van vader ook moest overnemen.”

Dat Renaud zich door moeder achteruit geschoven voelde ten opzichte van zijn zussen, kon ze niet bevestigen. “Moeder gaf dezelfde liefde aan ons alle drie.” Misschien werd Renaud wat meer gestraft. “Maar hij was ook een jongen.” Dat Renaud een slechte relatie zou hebben met zijn moeder, zoals hij zelf beweert, ontkent de getuige vol ongeloof. “Maar neen, de contacten tussen moeder en Renaud zijn goed. Hij belt ook nu nog regelmatig met haar.”

Ze merkte ook niets op van de vermeende vrouwenhaat die Renaud zelf aanhaalt. De familie wist dat Renaud de ziekte van Parkinson had. “De laatste zeven, acht jaar stelden wij ons soms ook echt wel vragen.” Zoals toen hij voor het eerst in de cel belandde, nadat hij met een loodjesgeweer op slachtoffer S. had geschoten. “Hij had verteld dat hij drugs genomen had en dat hij op iemand geschoten had. Ik vond dat heel erg en ging hem bezoeken omdat ik hem wilde helpen. Ik dacht nog dat het aan de medicatie lag. Toen ik dan ook van de andere feiten hoorde, heb ik totaal afstand genomen. Ik dacht: voor hem kan ik nu niets meer doen.”

Toen ze van François V. hoorde dat Renaud iemand vermoord had, was ze dat ook onmiddellijk gaan melden bij de politie. “Ik kende Linda Doms zelf, het was een hele leuke dame, we hebben nog samen in het koor gezeten. Het is echt zo erg,” sloot zus Hardy af. Ze bezocht Renaud niet meer in de gevangenis. “Hij heeft nog een keer een boodschap ingesproken maar ik wil hem niet meer spreken.” Ook voor de bejaarde moeder van Renaud wegen de feiten door, getuigt de zus van Renaud Hardy. “Voor haar is het zeer moeilijk . Zij is 88 jaar en ze is fysisch niet in staat om te komen. Maar mentaal is ze ook zeer zwaar aangedaan. Ze worstelt met de vraag ‘wat had ik anders kunnen doen in de opvoeding’."

Moeder Hardy: "Bang dat hij terug zou vrijkomen"

Na de zus van Hardy, wordt de verklaring die zijn moeder in juni 2016 aan de politie aflegde, voorgelezen in de assisenzaal. De vrouw uitte toen zelf haar grote bezorgdheid. “Ik kan niet bij de feiten, vroeger deed hij niemand kwaad. Renaud leeft volgens mij in een andere wereld. Ik begrijp niet dat we het niet hebben zien aankomen. Voor mij is hij altijd goed geweest maar ik ben bang dat hij terug zou vrijkomen. Dat mag echt niet gebeuren.”