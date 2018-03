Hardy smeekt jury: "Stuur me alstublieft niet terug naar gevangenis" ep

07 maart 2018

11u24

Bron: Belga 3 Net voordat Hardy op zijn assisenproces in Tongeren het laatste woord kreeg vroeg hij nog een plaspauze. Zijn grootste bekommernis is dat hij eigenlijk nooit meer in de gevangenis wil zitten. "Ik zal de mensen maximaal proberen vergoeden, maar stuur me alstublieft niet terug naar de gevangenis. Ik ben geen moordenaar."

De 55-jarige Renaud Hardy begon vandaag goed bij zijn laatste woord tegenover de Tongerse assisenjury, maar al snel draaide het weer om zijn eigen persoon. Hij richtte zich tot de nabestaanden, en ook rechtstreeks tot de kleindochter van Maria Walschaerts. "Wat een ravage. Ik heb alle begrip voor uw woede. Ik kan begrijpen welk leegte u meemaakt, elke dag, elk uur, elke minuut." Vervolgens stak Hardy een klaagzang af over het gevangenisregime.

Hardy werd elke kwartier gecontroleerd in zijn cel. Om de vijftien minuten floepte het licht aan. "Na drie weken kon ik niet meer op mijn benen staan. Ik kan niet zonder pillen. In Mechelen (gevangenis, red.) was het elke dag iets. Ik heb dagelijks naar mijn raadsman gebeld. Ik kwam dan in Sint-Gillis. Bij dopamineschommelingen valt uw rug ineen. In Sint-Gillis kreeg ik geen rollator. Honderden dagen zat ik zonder rollator. Ik moest bijna kruipen, onwaarschijnlijk," vertelde Hardy rechtopstaand aan zijn microstatief.

Dat zette kwaad bloed bij een van de burgerlijke partijen, want een familielid van Maria Walschaerts liep de assisenzaal uit en smeet de deur achter zich dicht. Voorzitter Dirk Thys wees Hardy erop dat zijn laatste woord alleen over de tenlasteleggingen moest gaan.

Hardy zei dat hij mensen vermoord en afgeslacht heeft, maar voegde eraan toe "Kunt ge geloven dat ik geen moordenaar ben?", waarna hij weer over zijn Parkinsonmedicatie en cocaïnegebruik begon en het feit dat zijn seksslavin Doris C. hem in de steek had gelaten. Hij eindigde dan met de vraag om hem niet naar de gevangenis terug te sturen.

Nadien, omstreeks 12.30 uur trok de jury zich terug om te beraden over de 25 schuldvragen die ze kregen voorgelegd.

Vermassen: "Nieuwe foltering"

Advocaat Jef Vermassen vroeg de jury om de slachtoffers en hun nabestaanden rust te gunnen. "Maar gun uzelf ook rust, juryleden. Als je denkt dat het na een internering afgelopen is, dan vergist u zich. Op vakantie ga je denken 'hadden we hem niet beter...'." De verdediging van Renaud Hardy, Frédéric Thiebaut, had gisteren de schuld van zijn cliënt erkend, maar riep de jury tegelijk op Hardy te laten interneren. Thiebaut had er onder meer op gewezen dat de meeste geïnterneerden jarenlang opgesloten blijven.

"Dat klopt, maar de meesten van hen zijn dan ook knettergek", reageerde Vermassen, waarop hij enkele voorbeelden gaf van geïnterneerden waarmee hij al te maken kreeg. "Maar veel van die mannen komen daar wel uit, en soms veel te vroeg. Vervroegde vrijlating van seriemoordenaars is zeer gevaarlijk. Je mag ze geen kans geven! Je moet correct zijn en aan de veiligheid van de samenleving, en de slachtoffers, denken."

Als Hardy inderdaad geïnterneerd zou worden, zou zijn zaak elk jaar weer besproken worden, in het bijzijn van de slachtoffers. Vermassen noemde dat "een nieuwe foltering voor de slachtoffers".

Medicatie aangepast?

Aan het begin van zijn pleidooi vroeg Vermassen aan Hardy ook of zijn medicatie intussen aangepast werd. De beschuldigde gaf aan dat dat sinds november gedeeltelijk het geval is. Vermassen had die vraag maandag al gesteld in zijn pleidooi, maar had daarop geen antwoord gekregen in het pleidooi van Thiebaut, gisteren. "Waarom zegt men mij dat niet? ", reageerde Vermassen met een retorische vraag.

Hij hoort als sadist en psychopaat, die seriemoorden pleegt, niet thuis in een instelling Jos Vander Velpen

"Volledig toerekeningsvatbaar"

De tweede in de rij van de replieken vandaag was advocaat Jos Vander Velpen, die in zijn loopbaan geijverd heeft voor een verbetering van de wet op de internering. Vander Velpen blijft echter zijn stelling verdedigen dat Renaud Hardy volledig toerekeningsvatbaar is. "Hij hoort als sadist en psychopaat, die seriemoorden pleegt, niet thuis in een instelling. In de gevangenis heeft Hardy ook het recht op gezondheid, want daar is een basiswet van kracht. Ik hoop dat er dan na vijf of tien jaar een woord van spijt uit zijn mond zal rollen", pleitte meester Vander Velpen.

De advocaat zei dat de wet op de internering in de geschiedenis van de Belgische justitie een schandvlek is geweest, met veroordelingen door het Europees hof tot gevolg. Intussen is er een vernieuwde wet van kracht. Vander Velpen sprak van een zeer belangrijke innovatie. Geïnterneerden komen nu terecht in inrichtingen ter bescherming van de maatschappij of forensische psychiatrische ziekenhuizen.

"Hardy is psychopaat"

"In zo'n centra zitten veelal mensen met psychoses. Hardy daarentegen lijdt niet aan waanbeelden of psychoses. Er zitten gehandicapten tussen, zwakzinnigen en mensen met een heel laag IQ. Hardy heeft maar liefst een IQ van 123. Het enige doel met de getuigenis van hun topdokter was het streven naar een internering", ging Vander Velpen verder, die nog eens benadrukte dat Hardy een psychopaat is, die met zijn volle bewustzijn handelde bij de feiten op Maria Walschaerts, Linda Doms, dokteres A. H. en actrice Veerle Eyckermans.

Stelling van topdokter

Advocaat Dieter Van Hemelrijck, die net als Vander Velpen nabestaanden van Doms verdedigt, zette vraagtekens bij de stelling van topdokter Chris Van der Linden. "Volgens hem vormt 10 procent van de mensen die deze medicatie krijgt een risico", pleitte Van Hemelrijck. "In België zijn er 30 tot 35.000 mensen met Parkinson. Als minister van Volksgezondheid stap je dan toch naar de producent van dat medicijn." De advocaat wees er ook op dat in de bijsluiter van het medicijn nergens 'agressie' opgelijst staat.

In zijn repliek erkende advocaat Walter Damen, die dokteres A.H. bijstaat, dat internering geen jackpot is. "Het is inderdaad geen geschenk, maar het zou een geschenk kunnen zijn voor Hardy."

Op het einde van de replieken van de burgerlijke partijen nam een van hen, de kleindochter van Maria Walschaerts, ook nog zelf kort het woord. "Ik heb met veel aandacht alles hier gevolgd", zei ze, waarop ze de jury opriep eens goed naar de lichaamstaal van Hardy te kijken. "Dat zegt genoeg."

Ambetanterik in de gevangenis

Het openbare ministerie beschreef het gedrag van Hardy in de gevangenis. De verdediging meende dat zijn gedrag van seksueel getinte opmerkingen tegen cipiers en het rondlopen met een plastieken zak op zijn hoofd in de gevangenis net te verklaren valt door zijn stoornis.

"Deze man is een ambetanterik in de gevangenis. De verdediging vraagt dat hij niet schuldig is aan die massale, destructieve agressie omdat hij de ambetanterik uithangt in de gevangenis."

Omdat Hardy in het begin van zijn proces aangaf het niet zou aankunnen om geconfronteerd te worden met de zaken die over hem verteld zouden worden, signaleerde het openbare ministerie dat aan de gevangenisdirectie. Ze vroeg de directie om extra toezicht te houden.

"En wat laat de directie dan weten? Na zijn overbrenging na de zitting in het assisenhof wandelt Hardy fluitend en zingend terug naar zijn sectie. Is dat dan een impulscontrolestoornis? ".