Hardy over moordpoging op actrice Veerle Eyckermans: "Ge kunt ook met een hamer slaan, maar dan bloeden ze. Ik sla liever met een knuppel" Veronique Coopmans

21 februari 2018

16u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op de derde dag van het assisenproces Renaud Hardy in Tongeren heeft de federale politie van Halle-Vilvoorde deze namiddag het onderzoek uit de doeken gedaan over de moordpoging op actrice Veerle Eyckermans (55) in Hofstade.

Serimoordenaar Hardy (55) staat terecht voor de moorden op Maria Walschaerts, Linda Doms, verkrachting met foltering en twee moordpogingen, onder meer op Eyckermans. De actrice is zelf niet aanwezig in de rechtszaal, maar komt morgen normaal gezien getuigen.

Hardy woonde in de buurt van Eyckermans wanneer hij haar op 14 februari 2015 ‘s avonds in het donker opwacht in de tuin van haar woning. Met een afgebroken stok van een pikhouweel gaat hij de actrice uit onder meer jeugdreeks 'Postbus X' te lijf. Het slachtoffer kruipt onder een boom, houdt zich vast aan een betonnen paaltje en schreeuwt herhaaldelijk luid om hulp “hij wil mij vermoorden”. Buurman V.K. schiet de actrice ter hulp, waardoor Hardy op de vlucht staat. De buurman vindt slachtoffer Eyckermans zwaar bebloed onder de boom en verwittigt de politie.

Renaud Hardy ontkent lange tijd zijn betrokkenheid bij de feiten. De politie confronteert hem met zijn DNA dat op een zwarte muts werd aangetroffen. Het hoofddeksel lag naast het slachtoffer. Hardy zal later toegeven dat die muts "uit zijn zak is gevallen" toen hij in de namiddag al in de buurt van de woning was. De speurders confronteren hem ook met het DNA op de stok, die op de plaats van het misdrijf werd gevonden.

Hardy: “DNA op een stok? Ja, ik heb nog stokken liggen in mijn appartement. Het zou mij verwonderen dat mijn DNA niet zou zijn gevonden op die stok en wel op die muts. Ik was al jaren bezig met stokken.

Politie: “Was dat toevallig?”

Hardy: “Je kan ook met een hamer slaan maar dan bloeden ze, ik sla liever met een knuppel.”

In november vorig jaar bekent Hardy in zijn verhoor aan de politie dan toch de feiten.

Hardy: “Ik heb die (slachtoffer Eyckermans) koek gegeven met die balk. Ze liep direct naar de struiken en ik ben los gegaan.”

Politie: Wat was de bedoeling? Wat wilde u gaan doen bij mevrouw Eyckermans?

Hardy: “Had mijn eerste slag raak geweest, dan had ze prijs gehad. Ik weet het niet. Iets ergs, verschrikkelijk. “

Politie: Heeft u één slag gegeven?

Hardy: "Ik denk het, op haar kop. Het was een serieuze stok.”

Politie: Waarom haalde u die pikhouweel? Wilde u gaan inbreken?

Hardy: “Ja, mijn ketel stond in brand.”

Politie: Was daar ook een seksuele intentie?

“Neen, dat is ook niet ter discussie denk ik.”

Als reden voor de feiten haalt Hardy nog zijn frustraties aan, en zijn verlatingsangst.

"Een vrouw van 90"

Slachtoffer Eyckermans hield zware kneuzingen en inscheuringen in de huid over aan de aanval. Ze houdt spierpijnen en stress-aanvallen over aan de feiten en voelt zich sindsdien een vrouw van 90 jaar oud, zo beschreef ze aan de politie. En ook de schrik om ‘s avonds alleen thuis te komen blijft.

Op de vragen van raadsman Jef Vermassen, de advocaat van Veerle Eyckermans, kan Hardy nauwelijks een verstaanbaar antwoord formuleren. Hij weet niet meer waarom hij haar opwachtte, waar hij haar opwachtte of waar hij haar juist sloeg. “Excuseer maar ik kan daar niets aan doen. Ik kan mij geestelijk niet conditioneren. Dat komt door de stress en door mijn ziekte,” mompelde Hardy.

Meester Vermassen confronteert Hardy dan met een uitspraak die hij deed aan de politie. "Dat ze geluk heeft gehad want dat hij haar had doodgeslagen".

Voorzitter: Klopt dat, mijnheer Hardy?

Hardy: “Ik denk dat ik ga moeten stoppen, ik geraak niet meer uit mijn woorden.”

De zitting wordt geschorst.

De seriedoder verklaarde in de voormiddag dat hij alles bekend heeft “omdat hem dat aangeraden werd”, maar dat hij achteraf “het schilderij gewoon vol gekleurd heeft”, met verzonnen verhalen. Hardy antwoordde wederom afwijkend en verward op vragen van de rechtbankvoorzitter.