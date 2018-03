Hardy neemt zelf het woord op laatste procesdag: "Ik wil ook de slachtoffers bedanken", Openbaar Ministerie vraagt levenslange straf rvl

08 maart 2018

10u00

Bron: Belga 0 Procureur-generaal Alexandra Van Kelst heeft levenslang gevorderd voor de 55-jarige Renaud Hardy, op de laatste dag van het proces tegen de Mechelaar. Daarbovenop vroeg het openbaar ministerie terbeschikkingstelling aan strafuitvoeringsrechtbank voor 15 jaar. Vooraleer de jury zich terugtrok om te beraadslagen over de strafmaat, nam Hardy het laatste woord.

Gisteren verklaarde de volksjury Hardy schuldig voor twee moorden, met verkrachting en foltering, en twee moordpogingen. Daarmee had de jury geen oren naar het pleidooi van de verdediging, die de ontoerekeningsvatbaarheid van Hardy had gepleit. Zijn slachtoffers waren de 82-jarige Maria Walschaerts in Mechelen, de 52-jarige Linda Doms in Hofstade, de 68-jarige dokteres A. H. in Bonheiden en actrice Veerle Eyckermans in Zemst. Die twee laatsten hebben de moorddadige Hardy overleefd.

Vandaag komt het assisenproces ten einde, met de bepaling van de strafmaat. Vooraleer de volksjury in beraadslaging ging daarover, kreeg Hardy zelf het laatste woord: "Wat ik verwacht over mijn bestraffing? Dat wordt een ramp. Een ramp", aldus Hardy. "Ik zit met vragen over waarom ik dat heb gedaan, en daar ga ik niet uit geraken door in de bak te zitten. Ik zit met een enorm schuldgevoel, maar ja, ik moet terug naar de gevangenis, voor jaren."

Ik wil ook de slachtoffers bedanken. Ik kan spijtig genoeg de klok niet terugdraaien, maar het spijt me enorm wat ik u het aangedaan. Renaud Hardy

In een opnieuw warrige uitleg "bedankte" Hardy iedereen voor de vreselijke dingen die ze moesten aanhoren door zijn toedoen. "Ik wil ook de slachtoffers bedanken", zei hij. "Ik kan spijtig genoeg de klok niet terugdraaien, maar het spijt me enorm wat ik u het aangedaan." Vervolgens ging het al snel weer over zijn verblijf in de gevangenis, net zoals hij gisteren ook al deed. "In de gevangenis hebben ze geen compassie met een seksuele seriemoordenaar. Ze zeggen smeerlap tegen mij. Ik kan niet buitenkomen, want dan heb ik prijs."

Hij ging even in op de feiten op Linda Doms, maar daarop onderbrak voorzitter Dirk Thys hem al snel. "Het openbaar ministerie is, van in het begin, niet echt mals voor mij geweest", ging Hardy verder, waarop de voorzitter hem opnieuw moest onderbreken. De seriemoordenaar ging ook even in op zijn eigen familie. "Mijn zussen, die heb ik vuil gemaakt. Mijn zus durft niet meer buitenkomen, mijn moeder wordt nagewezen."

Levenslange gevangenisstraf

Eerder op de dag had procureur-generaal Alexandra Van Kelst bekendgemaakt dat het openbaar ministerie levenslang eist tegen Hardy, met nog 15 jaar terbeschikkingstelling aan de strafuitvoeringsrechtbank. In de praktijk betekent dit dat de drie leden van de strafuitvoeringsrechtbank, die zal beslissen over een eventuele voorwaardelijke invrijheidsstelling na 12,5 jaar, unaniem zal moeten beslissen over een vrijlating van Hardy. Omdat Hardy al 2,5 jaar in voorarrest zat, kan hij na 12,5 jaar de voorwaardelijke vrijheidsstelling vragen.

"Niets weegt op tegen de ernst en veelheid van feiten", zei Van Kelst in haar pleidooi. "Twee vrouwen hebben urenlang foltering moeten ondergaan, zijn verkracht, geslagen, geklopt, mishandeld en vernederd. Twee vrouwen waren compleet kansloos tegen het razende overwicht van Hardy. Ze moeten een afschuwelijke dood gestorven zijn. Twee andere vrouwen zijn als bij wonder aan de vernietigende agressie van deze man ontsnapt. Vier families zijn kapotgemaakt."

Zijn enige antwoord aan u, jury en de families, was een minutenlange klaagzang over zichzelf, hoe slecht het is in de gevangenis, hoe zijn leven om zeep is. Spijt en berouw heeft hij niet, behalve misschien over zichzelf. Procureur-generaal Alexandra Van Kelst

Renaud Hardy is volgens Van Kelst een van de meest gevaarlijke personen in onze maatschappij. In haar pleidooi verwees ze ook naar Hardy's laatste woord van woensdag. "Zijn enige antwoord aan u, jury en de families, was een minutenlange klaagzang over zichzelf, hoe slecht het is in de gevangenis, hoe zijn leven om zeep is. Spijt en berouw heeft hij niet, behalve misschien over zichzelf. Als hij zegt dat hij in zijn leven maar één fout gemaakt heeft, en dat is dan zijn seksslavin Doris C., dan weten we genoeg."

Na Van Kelst probeerde Hardy's advocaat, Frédéric Thiebaut, in een twintigtal minuten durend pleidooi de jury te overtuigen om toch drie positieve elementen in de weegschaal te leggen bij de bepaling van de strafmaat voor zijn cliënt. Hij had het over het blanco strafblad van Hardy, zijn persoonlijkheid en zijn Parkinsonziekte. Zelf deed meester Thiebaut geen suggestie inzake een strafmaat.

De 55-jarige Hardy, die binnenkort 56 wordt, heeft ondanks de gepleegde feiten nog een blanco strafblad. Ten tweede zag Thiebaut een verzachtende omstandigheid in de persoonlijkheid van Hardy. "Die is niet fraai. Dat hebben deskundigen hier gezegd. Hij kan aan die persoonlijkheid niets doen. Dat staat op zijn harde schijf. Het is aangeboren, erfelijk en de opvoeding speelt hierin mee." Thiebaut haalde tot slot de ziekte van Parkinson aan, die volgens hem zijn gedragd veranderde.

Tijdens zijn pleidooi moest Thiebaut zijn eigen cliënt terechtwijzen, want die kon het niet laten om hem te storen.

Na de pleidooien en het laatste woord van Hardy zelf ging de volksjury om 10.15 uur in beraad om een strafmaat te bepalen. Uitspraak volgt deze namiddag.