Hardy: "Aanval op Veerle Eyckermans was wat kattenkwaad" Veronique Coopmans

27 februari 2018

12u02

Bron: Eigen berichtgeving 1 Op de zevende dag van het assisenproces Renaud Hardy in Tongeren komen vandaag een resem deskundigen aan het woord. Hardy doet zijn aanval op actrice Veerle Eyckermans af als "wat kattenkwaad", wat tot verontwaardiging in de zaal leidde.

Twee wetsgeneesheren van het departement Forensische Geneeskunde UZ Leuven waren de eerste deskundigen vandaag. Wetsdokter Wouter Van Den Bogaert besprak de verwondingen die Hardy aanbracht bij de aanval op actrice Veerle Eyckermans. Hoewel er na de zware slagen nooit acuut levensgevaar was, is het krachtig slaan met een voorwerp in de slaapregio erg risicovol. "Het kan levensbedreigend zijn", zei Van Den Bogaert. Eyckermans kreeg op 14 februari 2015 in haar tuin slagen op het hoofd met een afgebroken houten steel van een pikhouweel. Ze had een bevuilde scheurwonde boven de rechterwenkbrauw. Daar hield ze een zichtbaar litteken aan over.

"Meer dan een jaar na de feiten waren de uiterlijke kwetsuren snel genezen, maar ze ontwikkelde een posttraumatische stressstoornis", legde de wetsdokter uit. "Er was sprake van herbeleving, mijdingsgedrag en vervreemding, dus belangrijk psychisch lijden."

"Pikkedonker"

Hardy stelde eerder al dat "als ik haar had willen doodslaan, dan had ik op het achterhoofd geslagen." Voorzitter Dirk Thys probeerde aan Hardy te vragen wat hij had gedaan als de door de schreeuwende Eyckermans gealarmeerde buurman niet was komen toelopen. “Ik heb haar geslagen ja, maar ik was die avond buiten mijn zinnen. Had ik haar toen willen doden, dan was ze niet ontsnapt. Het was daar pikkedonker, ge zag geen hand voor uw ogen. Ik heb mijn hoofdlamp toen zelfs niet aangestoken. Ze (Veerle Eyckermans) is dan onder die struiken gekropen en dan was ik zodanig geschrokken van wat ik gedaan heb… “

En Hardy gaat verder: “Had ik ze willen hebben dan had ik ze gepakt en was ze niet losgekomen. Ik was zodanig geterroriseerd door Doris C. dat ik daar dingen heb gedaan die ik niet begrijp.” Op de vraag van meester Vermassen, welke dingen hij daar dan gedaan heeft, antwoordt Hardy: “Kattenkwaad eigenlijk, wat leidde tot verontwaardigde reacties in de zaal.

"Commandotechnieken"

Hardy gaat dan nog een stap verder. “Ik heb jaren commandotechnieken gegeven aan mensen. Had ik haar willen doden, dan had ik mij in een hinderlaag gelegd en ze gegrepen zodat ze niet meer loskwam.”

Meester Vander Velpen wilde weten of Hardy die commandotechnieken ook gebruikte bij de moord op Linda Doms. Een ex-celgenoot getuigde gisteren dat Hardy hem zei dat hij met de knie op de nek een vrouw gedood had. “Neen,” antwoordde Hardy kort. En hij wilde ook nog wat kwijt over die getuigenis van zijn ex-celgenoot. “Dat van die knie in de nek, en die meer dan 100 vrouwen die ik zou mishandeld hebben….die man zoekt gewoon sensatie en publiciteit."

Bij de uiteenzetting van de wetsdokters Van den Bogaert en zijn collega dokter Joke Wuestenbergs werden beelden van de lichamen van slactoffers Doms en Maria Walschaerts getoond. Hardy, die vandaag zijn gevangenisplunje met een donkerbruine sjaal draagt, leek opnieuw weinig geïnteresseerd.

Topdokters

Een andere expert die vandaag komt getuigen is de Nederlandse neuroloog Chris van der Linden van het AZ Sint-Lucas in Gent. In 2016 was hij te zien in de Vier-realityreeks 'Topdokters'. In datzelfde jaar nam hij ook deel aan 'De Slimste Mens' . Van der Linden geldt als een specialist inzake parkinson, de ziekte waar seriemoordenaar Hardy aan lijdt.

Ook toxicoloog Jan Tytgat krijgt deze voormiddag het woord in verband met het cocaïnegebruik van Hardy en de invloed daarvan op zijn persoon en ziekte. Behalve de verkrachting met foltering van en moord op Walschaerts en Doms staat Hardy terecht voor twee moordpogingen, waarvan eentje op Eyckermans.