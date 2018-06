Hardrijder geflitst aan 169 kilometer per uur in Knokke-Heist

12 juni 2018

In de politiezone Damme/Knokke-Heist is een hardrijder geflitst aan 169 kilometer per uur op een plaats waar 90 kilometer per uur de toegelaten maximumsnelheid is. In totaal reed bij de controle iets meer dan 20 procent van de bestuurders te snel, meldt de lokale politie.