Hardrijdende kok moet van rechter cursus volgen: "Denk je écht dat ik daar tijd voor heb?" Deze week in de politierechtbank EB

10u52

Bron: Eigen berichtgeving 61 Thinkstock Illustratiefoto. Een nieuw jaar, een nieuw begin. Ook in onze politierechtbanken. En daar werden de voorbije week alweer enkele opmerkelijke zaken behandeld waar - ook nu weer - vaak alcohol in het spel was. Als daar zijn: een uitschuiver na het bal van de burgemeester, een uitschuiver in de sloot door "slechte signalisatie" en een uitschuiver door "te hoge hakken". Onverantwoord: een man die stomdronken achter het stuur kruipt met zijn kinderen in de auto. De hoofdvogel werd evenwel afgeschoten door een drukbezette kok uit Keiem. En wel hierom...

"Denk je écht dat ik tijd heb voor een verkeerscursus?"

Een chef-kok uit Keiem werd gisteren flink aangepakt door de politierechter in Veurne. N.D. kreeg begin 2016 de verplichting een verkeerscursus te volgen omdat hij geflitst was met 81 per uur waar je 50 mag. Toen N. D. opgeroepen werd om die cursus te volgen, maakte hij zich erg druk. "Denk je nu echt dat ik daar als zakenman tijd voor heb?", snauwde hij.

Hij mocht het deze week komen uitleggen in de politierechtbank, maar kreeg geen begrip. "Net zoals in de keuken zijn er in het verkeer regels waar je je aan moet houden", sprak de rechter. N.D. kreeg nu 2 maanden rijverbod en 558 euro boete. (JHM)

"In de sloot door slechte signalisatie"

De 24-jarige L. D. uit De Pinte is door de politierechter in Oudenaarde veroordeeld tot een effectieve boete van 1.000 euro en 15 dagen rijverbod nadat ze onder invloed van alcohol met haar wagen in de gracht reed op de Westerring in Oudenaarde.

De jongedame had 1,22 promille alcohol in het bloed, wat overeenkomt met zo'n 5 glazen alcohol. "Maar daarom belandde ze niet in de gracht", onderstreepte haar advocaat. "De oorzaak ligt bij de slechte signalisatie op de Westerring. Haar wagen was total loss. Ze is dus bijzonder zwaar gestraft." (TVR)

Man blaast positief na bal van de burgemeester

De politierechter in Oudenaarde legde de 40-jarige W. B. uit Oudenaarde een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole. De man had 1,56 promille alcohol in het bloed, goed voor zo'n 8 glazen alcohol.

"Ik was na het bal van de burgemeester nog iets gaan drinken", schetste de man de omstandigheden. "Dat had ik beter niet gedaan."

De politierechter vroeg zich hierdoor af of hij op het bal niet genoeg drank had gekregen. De man liet daarop weten dat hij ook daar al enkele glazen had gedronken. (TVR)

Beschonken bestuurster kan niet op rechte lijn lopen "door hoge hakken"

E. M. (38) uit Oudenaarde is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod nadat ze in beschonken toestand achter het stuur werd betrapt. De dame toonde weinig uiterlijke tekenen van dronkenschap. Ze kon enkel niet op een rechte lijn lopen.

"Maar dat had helemaal niets met de alcohol te maken", benadrukte haar advocaat. "Het was midden in de nacht en ze droeg hoge hakken. Als gevolg had ze gewoon last van pijnlijke voeten." (TVR)

Rijverbod voor dronken man die kinderen meeneemt in auto

Een man mocht in de politierechtbank even uitleggen waarom hij dronken achter het stuur zat terwijl nota bene zijn jonge kinderen op de achterbank zaten. De politie haalde de Audi A4 van de man op 1 januari van vorig jaar in linkebeek aan de kant omdat de bestuurder over de hele breedte van de weg én het voetpad reed. De man bleek bebloed en met een gescheurd T-shirt achter het stuur te zitten. Een alcoholtest wees uit dat hij 2,46 promille alcohol in het bloed had. En zijn kinderen van 3 en 8 jaar zaten ook in de auto.

"Ik had mijn kinderen meegenomen na een zware ruzie met mijn partner", legde de man uit in de politierechtbank in Halle. "Intussen zijn we ook gescheiden."

De rechter noemde zijn gedrag onverantwoord en gaf hem een boete van 1.200 euro, waarvan 780 euro met uitstel. Daar kwam ook een rijverbod van 45 dagen bij. Voorts moet de man medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)

