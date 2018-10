Hardnekkige hotelschuimers sturen kat naar proces: 6 maanden cel en 1.600 euro boete Bart Boterman

22 oktober 2018

13u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een koppel uit Mechelen is bij verstek veroordeeld tot 6 maanden cel en 1.600 euro boete na grootschalige flessentrekkerij in hotels aan de kust. Dirk S. (57) en Chantal V. (52) gingen telkens op dezelfde manier te werk.

De Mechelse vijftigers betaalden eert netjes hun verblijf in cash om het vertrouwen te winnen, waarna ze hun verblijf keer op keer verlenden. Tot ze plots verlieten de hotels verlieten zonder betalen. De torenhoge rekeningen én de drank uit de minibars bleven zo open staan.



Het onderzoek startte al in 2013. Het duo verbleef liefst drie maanden in Hotel Ramada in de Leopold II-laan in Oostende. Ze lieten ginds een rekening achter van liefst 12.000 euro. Het Oostendse Hotel Du Parc bleef met een onbetaalde rekening van 4.700 euro zitten. Hetzelfde lot wachtte het Oostendse Leopold Hotel en hotels in Veurne, Middelkerke en Ieper.

‘Minnares’

Na twee jaar kon het duo verhoord worden. De man zei dat hij de rekeningen zou betalen en de vrouw zei dat haar man er telkens met een minnares verbleef. Naar het proces stuurden ze echter hun kat.

De twee zijn geen onbekenden bij het gerecht. In 2009 kregen ze in Mechelen drie jaar effectief voor cocaïnesmokkel vanuit Brazilië. Ze vielen toen door de mand nadat de douane op de luchthaven veertien kilogram cocaïne had aangetroffen in plaasteren beeldjes, die voor het koppel bestemd waren.