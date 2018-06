Hardleerse heroïnedealer blijft drugs verkopen om schulden af te betalen: zes jaar cel Redactie

Bron: belga 3 De Brugse correctionele rechtbank heeft een man uit Oostende veroordeeld tot zes jaar effectieve gevangenisstraf voor het dealen van heroïne. Zijn vriendin kreeg 39 maanden effectieve celstraf. In totaal moeten ze ook een verbeurdverklaring van ruim 40.000 euro ophoesten.

De bal ging aan het rollen toen de politie een huiszoeking uitvoerde bij het drugsverslaafde koppel. In hun woning in Oostende werd liefst 1,2 kilogram heroïne aangetroffen. Mike V. en Theresa D. gaven toe dat ze als dealers van vooral heroïne heel wat klanten hadden. Ze legden uit dat ze drugs bleven verkopen om hun schulden af te betalen.

De beklaagden werden na enkele maanden onder voorwaarden vrijgelaten, maar liepen eind 2017 opnieuw tegen de lamp. Het onderzoek wees immers uit dat ze met de trein naar Rotterdam reisden om heroïne aan te kopen. Bij een controle in het station van Oostende bleek dat V. 100 gram heroïne anaal had opgestoken. Ook zijn vriendin voerde op dezelfde manier drugs in. Beide beklaagden hadden bovendien al een uitgebreid strafblad voor drugsfeiten.

Het is geen toeval dat het Oostendse koppel heroïne aankocht in Rotterdam. Twee Rotterdammers van Marokkaanse origine vormden immers de belangrijkste leveranciers van talloze West-Vlaamse dealers.

Tegen een andere Oostendenaar werd 37 maanden effectieve celstraf geëist voor het dealen van 10 kilogram heroïne. Een Brugse cannabisdealer riskeert 30 maanden cel. De Rotterdamse spilfiguren werden in februari aan België uitgeleverd en moeten zich later verantwoorden voor hun grootschalige drugshandel.