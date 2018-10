Hardleerse dealer uit Zonhoven veroordeeld tot dertig maanden cel TTR

25 oktober 2018

15u08

Bron: Belga 2 Een 38-jarige man uit Zonhoven is vandaag door de Hasseltse correctionele rechtbank voor het dealen van cocaïne veroordeeld tot dertig maanden cel met uitstel voor het deel dat de voorhechtenis overschrijdt. In 2015 al liep de man veroordelingen op voor inbreuken op de drugswet.

Een 31-jarige vrouw, die hem hielp bij het dealen, kreeg tien maanden voorwaardelijke celstraf en 8.000 euro boete. Ze moeten zich beiden laten begeleiden voor hun drugsproblemen en een job of opleiding zoeken. In februari dit jaar hield de politie hem in het oog aan een danscafé in Zonhoven.

"Hij en de tweede beklaagde, een vrouw, zaten samen in een wagen. Toen iemand uit het café kwam, liep hij naar die persoon toe, terwijl die iets aan het snuiven was. Vervolgens zag de politie een transactie plaatsvinden tussen de beklaagde en die persoon. Beklaagde was dosissen met wit poeder aan het tellen en stak die weer weg. Bij controle bleek hij de drugs op zak te hebben, net als een som geld en een gsm. De vrouw had heel wat meer drugs op zak,” aldus de openbare aanklager.

De man uit Zonhoven had coke op zak en bekende zelf ook te gebruiken. Hij zat in collectieve schuldenregeling en dealde om zijn eigen gebruik te kunnen betalen. De vrouw was vroeger als agente betrapt op druggebruik. Ze kreeg al eens een veroordeling van zeven maanden voorwaardelijk, waarna ze haar job verloor. De man en de vrouw gebruikten zelf ook ketamine, GHB en wiet. Van de man is 2.100 euro verbeurd verklaard.