Hardleerse bestuurders wacht extra onaangename verrassing op parking rechtbank Jelle Houwen

29 januari 2018

13u16

Bron: eigen berichtgeving 0 In de politierechtbank van Veurne werd deze ochtend een unieke themazitting gehouden waar hardleerse bestuurders tweemaal tegen de lamp konden lopen.

Enerzijds was er in de rechtbank een themazitting waar 51 bestuurders de herroeping riskeerden van een oude straf die met uitstel werd gegeven. Concreet gaat het om bestuurders die in 2013 of 2014 betrapt werden toen ze te snel reden, reden onder invloed van alcohol of een andere verkeersovertreding begingen en toen een straf met uitstel kregen. Binnen een periode van 3 jaar gingen ze echter opnieuw in de fout. Het uitstel dat ze destijds kregen, werd nu omgezet naar een effectieve straf.

Zo kreeg een jongeman uit Diksmuide deze ochtend drie maanden effectieve celstraf nadat hij in 2016 betrapt werd onder rijden onder invloed van alcohol, terwijl hij in 2013 al een straf met uitstel kreeg voor rijden onder invloed van drugs en een vluchtmisdrijf. Hij kreeg toen ook 1.800 euro met uitstel, een boete die nu effectief wordt.

Douane

Anderzijds was de themazitting ook gekoppeld aan een verkeerscontrole van de douane, die doorging op de parking van de rechtbank. Alle beklaagden die vandaag moesten voorkomen, waren op voorhand gescreend door de douane. Bleek dat alle beklaagden samen liefst 230.000 euro aan openstaande boetes hebben.

Wanneer een van hen de parking opreed, en de automatische nummerplaatherkenningscamera van de douane een hit gaf, werden ze voor of na de zitting onderworpen aan een controle. Ze moesten hun openstaande verkeersboetes meteen betalen, of hun auto werd getakeld. Twee vrouwen die deze ochtend moesten voorkomen hadden respectievelijk 57.000 en 51.000 euro openstaande boetes. Zij zijn hun auto kwijt.