Exclusief voor abonnees

Hans Van Themsche vraagt morgen vervroegde vrijlating aan, vader van Luna (2) pas vandaag ingelicht

Inge Bosschaerts

25 mei 2020

20u29

88

Hans Van Themsche wil vrij komen uit de gevangenis. Veertien jaar na zijn dodelijke raid door Antwerpen, buigt de strafuitvoeringsrechtbank zich morgen over zijn vraag tot vervroegde vrijlating. Roman Drowart, de vader van peuter Luna (2) die samen met haar Malinese oppas werd vermoord, kreeg dat pas vandaag te horen. “Ik wist dat deze dag ooit zou komen, maar ik had dit graag vroeger geweten. Zodat ik me mentaal kon voorbereiden.”