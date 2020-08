Hans Van Bylen en Catherine Vandenborre worden bestuurder bij Brussels Airlines AW

21 augustus 2020

20u32

Hans Van Bylen, voormalig topmanager van de Duitse multinational Henkel, en Catherine Vandenborre, de CFO van Elia, worden bestuurders bij Brussels Airlines. Dat heeft De Tijd vernomen.

In ruil voor de reddingsboei die België Brussels Airlines toewerpt, mocht de federale overheid twee bestuurders aanduiden bij het dochterbedrijf van Lufthansa. De keuze is daarbij gevallen op twee gevestigde namen uit de bedrijfswereld: Hans Van Bylen, voormalig CEO van de Duitse consumentengoederenreus Henkel, en Catherine Vandenborre, de financieel directeur van stroomnetbedrijf Elia. De twee moeten erover waken dat het Duitse moederbedrijf haar engagementen nakomt.

Met Van Bylen en Vandenborre kiest de Belgische staat opvallend voor twee vertegenwoordigers zonder uitgesproken politieke kleur. De 59-jarige Van Bylen werkte 35 jaar, bijna zijn hele carrière, voor Henkel, waar hij tot eind vorig jaar 53.000 werknemers onder zijn hoede had. De in Antwerpen geboren econoom kwam bij Henkel aan boord als productmanager voor de Belgische activiteiten en verhuisde in 1992 naar de hoofdzetel in Düsseldorf. Hij klom verder op in de hiërarchie om in 2016 CEO te worden van de Duitse maker van consumentenmerken als Schwarzkopf, Persil, Fa, Pritt en Pattex.



Vandenborre maakte naam als financieel directeur van de hoogspanningsnetbeheerder Elia. Ze staat bekend als iemand met een enorme cijferkennis en anders dan sommige van haar collega's is ze ook in staat de meest ingewikkelde cijferkluwens bevattelijk uit te leggen aan een buitenstaander. Het leverde haar in 2019 in het zakenblad Trends de titel op van CFO van het Jaar. Vandenborre heeft ook een bestuursfunctie bij het telecombedrijf Proximus.