Hans Bonte wil dat sp.a in oppositie stapt: “Ons niet laten gebruiken in tactische spelletjes van De Wever” LH

01 augustus 2019

09u48

Bron: VRT NWS 24 Een meerderheid van de sp.a’ers gaf voorzitter John Crombez gisterenavond een mandaat om over de inhoud te praten met Vlaams formateur Bart De Wever. Maar volgens burgemeester van Vilvoorde en partijkopstuk Hans Bonte moet sp.a sowieso voor de oppositie kiezen. “We moeten ons niet laten gebruiken in de tactische spelletjes van De Wever.”

Een overgrote meerderheid heeft Crombez een mandaat gegeven om te gaan praten met De Wever. “Sp.a gaat luisteren wanneer de partij wordt uitgenodigd voor formatiegesprekken”, zei de voorzitter in een mededeling. “Het is voor sp.a echter duidelijk dat wij op basis van de verkiezingsuitslag niet aan zet zijn.”

Volgens Hans Bonte kiest sp.a toch beter voor oppositie. Een Vlaamse coalitie met N-VA en Open Vld zou volgens hem niet logisch zijn. Daarvoor haalt hij drie redenen aan. Bonte verwees in ‘De Ochtend’ op Radio 1 ten eerste naar de “ellendige” verkiezingsuitslag van sp.a in mei. “Men heeft rechts en extreemrechts gestemd en de SP.A is vanuit de oppositie afgestraft. Het komt aan De Wever toe om een initiatief te nemen en niet langer de Vlaamse politiek te verlammen met allerlei politieke strategische spelletjes.”

“Vijfde wiel aan de wagen”

“Als sp.a in een regering zou sukkelen kan het niet anders dan dat wij het vijfde wiel van de wagen zijn. Wij zullen nooit onze stempel kunnen drukken”, aldus Bonte nog. Volgens de Vilvoordse burgemeester zou een Bourgondische coalitie een “zeer groot en onverantwoord risico zijn” voor zijn partij en zou sp.a daardoor “bij de volgende verkiezingen afgestraft kunnen worden”.



Een derde reden voor Bonte is dat sp.a minder mandatarissen heeft door de verkiezingsnederlaag en tegelijk heel wat nieuwe mensen op het terrein heeft gebracht. “Die nieuwe generatie moet de stiel kunnen leren en zich kunnen vormen”, aldus Bonte. “Dat loopt veel moeilijker als je in een meerderheid zit en effectief gebonden bent door je loyaliteit aan een rechtse meerderheid in dit geval.”

Geen kandidaat-voorzitter

Bonte wil vooral zijn partij de sociaal-democratie in Vlaanderen weer geloofwaardig maakt. “De beste positie om daar werk van te maken, is de oppositie.” Bonte zei ook nog dat zijn partij “nood heeft aan vernieuwing”. “Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen om die nederlaag door te spoelen en anderzijds het project weer op de rails te krijgen. Dat kan het best met een nieuwe voorzitter”, aldus Bonte nog, die herhaalde dat hij geen kandidaat-voorzitter is. “Ik heb mijn handen meer dan vol in Vilvoorde”, besluit Bonte.

Van Quickenborne wel voorstander

Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk voor Open Vld, is daarentegen wel voorstander van een Bourgondische coalitie op Vlaams niveau. “Zo’n coalitie bestaat al sinds 2013 in Kortrijk en werkt goed omdat ze het beste van rechts en links combineert. En het biedt ook opportuniteiten”, aldus Van Quickenborne. “We zouden bijvoorbeeld eindelijk werk maken kunnen van de bestuurlijke ontvetting.” Een Vlaamse minderheidsregering van N-VA en Open Vld, met gedoogsteun vanuit de oppositie, ziet Van Quickenborne niet zitten en is volgens hem “absoluut uitgesloten”.