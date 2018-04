Hans Bonte stopt met nationale politiek

23 april 2018

Bron: Belga

Sp.a-Kamerlid Hans Bonte zal na deze ­legislatuur niet terugkeren naar de nationale politiek. Hij gaat voluit voor een tweede sjerp in zijn gemeente Vilvoorde, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. Bij sp.a is het niet langer toegestaan om een lokaal uitvoerend mandaat te combineren met een zitje in het parlement.