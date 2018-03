Hans Bonte (sp.a) pleit voor begeleide terugkeer van kinderen van IS-strijders Redactie

Bron: Belga 8 Burgemeester Hans Bonte (sp.a) van Vilvoorde pleit ervoor dat ons land initiatieven neemt om kinderen van IS-strijders onder politiebegeleiding naar ons land te laten terugkeren. Hij is echter geen vragende partij om ook de IS-strijders zelf naar ons land te laten komen. Als ze hier arriveren, zullen ze zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor hun misdaden.

"Ik wil vooreerst dat de federale regering duidelijkheid schept over hun standpunt betreffende die kinderen. Een tijd terug werd gezegd dat de -10-jarigen kunnen terugkeren, maar die houding is dubbelzinnig. In Vilvoorde zijn we geconfronteerd met 23 kinderen van IS-strijders die momenteel in die vluchtelingenkampen verblijven en ondervinden we dat het volstrekt onduidelijk is hoe ze kunnen terugkeren. Ze moeten kennelijk hun plan trekken", aldus Bonte. Hij spreekt zich niet uit over de maximumleeftijd voor de opvang van de betrokken kinderen, maar vindt de keuze van 10 jaar wel arbitrair.

Niet alleen uit humanitair standpunt ten aanzien van die kinderen, maar ook om veiligheidsredenen is het volgens hem beter dat ons land een initiatief neemt voor een begeleide terugkeer. "We weten van veiligheidsexperten dat er een exodus aankomt van terugkerende Syriëstrijders naar ons land. Als we niets doen dreigen de betrokken gezinnen in handen van mensensmokkelaars te vallen en in ons land terecht te komen in een crimineel netwerk. Met een begeleide terugkeer van de kinderen hebben we ook een veel beter zicht en controle op wie er terugkeert", aldus Bonte.