Hans Bonte over rellen Brussel: "We gaan de paraplu's zien opengaan" MV

18u41

Bron: Belga 0 BELGA Vilvoords burgemeester en Kamerlid Hans Bonte (sp.a) reageert scherp op de rellen in Brussel zaterdagavond. "Ik ben geschokt door de lamlendigheid van het veiligheidsbeleid, dat de straat zomaar afgeeft aan een bende krapuul." Bonte vraagt dat de federale regering ingrijpt en orde op zaken stelt in het veiligheidsapparaat van de hoofdstad.

"Ik hoor dat men een onderzoek gaat starten. Ik voorspel u dat we de ene paraplu na de andere gaan zien opengaan. Wie heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen?", vraagt Bonte zich af. "Het is een illustratie van de bestuurlijke chaos in het veiligheidsbeleid van onze hoofdstad. Bepaalde criminaliteitsfenomenen verspreiden zich op die manier naar de rest van het land."

De grootstedelijke problemen blijven volgens Bonte niet in de hoofdstad. "Brussel is en blijft de achilleshiel op vlak van veiligheid en dat merk je in een stad als Vilvoorde. Radicalisering, georganiseerde drugscriminaliteit en andere overlastfenomenen hebben bijna altijd een link met onze hoofdstad. Zelfs in die mate dat wanneer we in Vilvoorde problemen harder aanpakken, individuen uit bepaalde milieus komen zeggen dat ze naar Brussel verhuizen. Dat heb ik persoonlijk meegemaakt met een zwaar geradicaliseerde jongen", getuigt Bonte.

"De federale overheid moet in eerste instantie orde op zaken stellen in de veiligheidsarchitectuur in onze hoofdstad", besluit Bonte. "Want de rellen van gisteren zijn een gevolg van schuldig verzuim. Niet alleen door de federale wetgever, ook door politiediensten."