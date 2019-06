Hans Bonte na uitzondering cumulverbod Crombez: “We moeten absoluut een nieuwe voorzitter hebben” ACA

15 juni 2019

18u54

Bron: VTM Nieuws 12 John Crombez moet stoppen als voorzitter van sp.a. Dat zegt zijn partijgenoot Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde en tot voor kort Kamerlid, aan VTM NIEUWS. De partijleiding is haar geloofwaardigheid kwijt en Crombez moet de verantwoordelijkheid opnemen voor de slechte verkiezingsuitslag, zegt Bonte. Hij is daarmee het eerste sp.a-boegbeeld dat zich openlijk uitspreekt tegen John Crombez als voorzitter.

Eén persoon, één mandaat. Die regel betonneerde sp.a drie jaar geleden, na de schandalen met onder meer Publipart, in haar statuten. Een zitje in een parlement combineren met een lokaal bestuursmandaat is nu niet meer mogelijk. Burgemeesters van een gemeente onder de 20.000 inwoners en schepenen en OCMW-voorzitters in gemeenten onder de 30.000 inwoners, kunnen wel een uitzondering vragen aan het partijbureau. Vlaams Parlementslid en burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe deed dat al. Kamerlid en schepen van Haacht Karin Jiroflée is dat naar verluidt ook nog van plan.

Maar kijk: ook de voorzitter botst nu op zijn eigen regels. Want het voorzitterschap mag niet worden gecombineerd met een parlementszitje. Crombez, met 55.000 stemmen verkozen in de Kamer, vroeg een uitzondering. Het partijbureau gaf groen licht. Maar de uitzondering voor Crombez gaat in de wandelgangen van de partij toch over de tongen - voorzichtig, weliswaar. Want elk woord van kritiek ligt gevoelig, door de voorzittersverkiezingen van dit najaar. Verschillende partijleden vinden dat hij klare wijn moet schenken, alsook Hans Bonte: “Ik had het nog kunnen begrijpen als hij had gezegd dat hij tijdelijk gaat cumuleren vanuit het gegeven dat hij ook geen kandidaat-voorzitter zou zijn, maar ook dat laat hij weer in het midden. We moeten een duidelijk verhaal hebben, met een duidelijke strategie. Dus ik denk dat we daarom absoluut een nieuwe voorzitter moeten hebben.”