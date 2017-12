Hans Bonte: "Maak van Uplace een recreatiebos" HA

Bron: Belga 5 Photonews "Ook voor de verdere ­sanering van de bodem en de lucht zou een bos goed zijn", verdedigt de sp.a'er het plan. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) ziet nog maar één oplossing voor het Uplace-dossier: het belevingscentrum volledig afschaffen en er in de plaats een recreatiebos inrichten. Dat schrijft De Standaard.

De Vlaamse minister-president, Geert Bourgeois (N-VA), ­benadrukte vorige vrijdag nog dat hij in gesprek wil gaan met de ­burgemeesters van Vilvoorde en Machelen over de toekomst van de site. Het belevingscentrum van CEO Bart Verhaeghe is zo goed als dood, nadat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het project een tweede keer heeft vernietigd.

De sp.a-burgemeester is vragende partij om zelf aan de slag te gaan met de ruimtelijke plannen. "Het laatste wat we willen, is nog meer fijn stof en nog meer stilstaan. Ook voor de verdere ­sanering van de bodem en de lucht zou een bos goed zijn. En als de Vlaamse regering écht geloofwaardig wil zijn met haar betonstop, is dit de beste manier om dat te tonen", aldus Bonte.

De Uplace-site ligt op het grondgebied van de gemeente ­Machelen en daar houdt sp.a-burgemeester Jean-Pierre De Groef vast aan het winkelcentrum. "Ik kom goed overeen met mijn collega, al heeft hij blijkbaar een heel innige relatie met Uplace", aldus Bonte. "Hij moet inzien dat er ook met Uplace light opnieuw procedureslagen zullen volgen."