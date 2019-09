Hannes De Reu kiest Elhasbia Zayou als ‘running mate’ om sp.a-voorzitter te worden: “Duidelijk statement over migratie” SVM

Hannes De Reu heeft zijn running mate in de race naar het sp.a-voorzitterschap bekendgemaakt. Het gaat om Elhasbia Zayou, sp.a-gemeenteraadslid in Geel. Dat maakte De Reu vandaag zelf bekend via Facebook.

De Reu zegt dat hij met zijn keuze een duidelijk statement wil maken over migratie en integratie in de partij. "Er is genoeg geschipperd", klinkt het. "Het is tijd dat de mensen weten waar sp.a voor staat. Met de mensen die hier zijn, daar gaan we mee aan de slag. Of ze nu Elhasbia of Hannes heten...”

“Dat wij andere basiswaarden zouden hebben, is onzin verkopen. Of je familienaam nu Zayou of De Reu is, we willen allemaal meer gelijkheid, meer eerlijkheid en ons land het beste land ter wereld maken voor onze kinderen om in op te groeien.”

Elhasbia Zayou is geboren en getogen in Geel en heeft Marokkaanse Sahrawi-roots. Ze zetelt sinds 2007 in de gemeenteraad van Geel en zit er ook in de politieraad. Daarnaast is ze diensthoofd studentenvoorzieningen bij de Thomas More Hogeschool.

Armoede

In het Facebookfilmpje zegt Zayou dat ze belang hecht aan de socialistische basiswaarden: gelijkheid, gelijkwaardigheid en eerlijkheid. Armoede ligt haar nauw aan het hart. "Van alle nul- tot driejarigen in Vlaanderen groeit 14 procent vandaag op in kansarmoede", aldus Zayou. "Echte socialisten kunnen dat niet aanvaarden. Een socialistisch beleid dat de armoede in Vlaanderen niet uitroeit, is geen socialistisch beleid. Hannes heeft mij overtuigd met zijn visie voor de toekomst. Gelijke kansen voor iedereen, dat is de basis van mijn engagement."

Derde kandidaat?

Met de tandem De Reu-Zayou is het eerste kandidaat-voorzittersduo bij sp.a bekend. Ook Vlaams fractieleider Conner Rousseau heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap, maar zijn ‘running mate’ is nog niet bekend. Intussen zou er ook een derde kandidatuur op komst zijn voor het voorzitterschap. Die deelnemer zou voortkomen uit de beweging ‘Wij zijn socialisten’. Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich nog tot 4 oktober melden.