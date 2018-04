Hannelore moet recordpoging staken, begeleider afgevoerd naar ziekenhuis: "Yves is sowieso een held voor mij" ADN Dieter Lizen

22 april 2018

13u28 170 Hannelore Vens, die samen met Koen Wauters de Machu Picchu beklom op haar prothesen, heeft haar wereldrecordpoging tijdens de marathon van Antwerpen moeten staken. Haar begeleider Yves Dedapper is onderweg onwel geworden en is naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het moest een hoogdag worden voor Hannelore en haar begeleider Yves. Ze gingen vandaag voor een wereldrecord door samen de marathon van Antwerpen af te leggen in een tijd van 3 uur en 30 minuten. De ervaren ultraloper zou 42 kilometer lang de rolstoel van Hannelore duwen.

"Ik zit bij Yves in het ziekenhuis nu", zegt Hannelore. "We hebben ons record van de halve marathon gehaald. Maar op kilometer 23 is Yves onwel geworden en werd hij met een ambulance afgevoerd. Het gaat nog niet zo heel goed met Yves, hij moet een nacht op hartbewaking blijven maar vooral zijn moraal is heel slecht. Maar ik ben Yves super dankbaar dat hij me over een halve marathon geduwd heeft. Zo lief dat hij dit wou doen. Hij is sowieso al een held voor mij".

Het team leefde enorm toe naar de marathon van vandaag en de daarmee gepaard gaande recordjacht. "Wij willen de helft van de lopers achter ons laten", klonk het eerder deze week nog in een interview met onze krant.

Hardlopen heb ik 3,5 jaar geleden moeten opgeven, naast zoveel andere dingen. Maar toen kwam Yves Dedapper in mijn leven...