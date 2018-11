Hangar met duizenden banden brandt uit in Marchienne-au-Pont

IB

25 november 2018

04u35

Bron: Belga

In Marchienne-au-Pont, in de provincie Henegouwen, heeft een hangar waar duizenden banden opgeslagen liggen, vuur gevat. Er zijn geen gewonden, maar de brandweer is wel bezorgd dat het vuur naar nabijgelegen woningen kan overslaan.