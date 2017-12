Handelaars vinden maar moeilijk extra personeel voor eindejaarskoopzondag SI

15u31

Bron: Belga Klaas De Scheirder Voor 31 procent van de handelaars is extra hulp inschakelen op de doorgaans drukke koopzondagen in de eindejaarsperiode zeer moeilijk, zo blijkt uit een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) waaraan 663 handelaars deelnamen. Nu twee koopzondagen op kerst- en oudejaarsavond vallen, verloopt die zoektocht naar tijdelijk helpende handen dit jaar nog moeilijker dan andere jaren.

"We verwachten wel dat de flexi-jobs, die in de horeca een groot succes zijn en vanaf volgend jaar ook in de handel aangewend kunnen worden, hier verandering in zullen brengen", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, in een mededeling. Maar tot het einde van het jaar zijn flexi-jobs, waarbij het nettoloon gelijk is aan het brutoloon, enkel mogelijk in de horeca. Vooral voedingswinkels hebben het daardoor moeilijk om tijdelijke extra krachten te vinden voor de zondagen.

Na de officiële koopzondag op 10 december volgen in nagenoeg alle steden nog koopzondagen op 17 en 24 december, terwijl in de meeste steden ook op zondag 31 december handelaars kunnen beslissen hun deuren te openen.