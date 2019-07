Handelaars beleefden succesvolle koopjesperiode FVI

31 juli 2019

13u35

Bron: Belga 0 De verkoop in de kledingketens is deze soldenperiode toegenomen met ruim 5 procent ten opzichte van die van vorig jaar, en de onlineverkoop zelfs met 22 procent door de enorme hitte.

Dat maakt Comeos, de federatie van handel en diensten en vertegenwoordiger van de grote kledingketens in België, vandaag bekend op de laatste dag van de zomersolden. Mode Unie (Unizo) liet eerder deze week al weten dat ook de zelfstandige modedetailhandel tevreden is over de koopjesperiode.

"De start van de soldenperiode was al positief en wat hebben we vastgesteld vorige week met de extreme hitte? Voor de meeste Belgen was het wellicht iets te warm om buitenshuis te gaan winkelen maar ze deden dat wel allemaal online, wellicht daarom zien we dat de verkoop online met 22 procent is toegenomen. Bij sommige kledingketens waren er zelfs uitschieters tot ruim boven de 30 procent. Dat is een bijzonder sterke stijging die we nog niet eerder hebben gezien", zegt Kathy Bergen, sectormanager Fashion bij Comeos.

Volgens de federatie werd er vooral kledij verkocht voor hoogzomer, zoals jurken, reisaccessoires en t-shirts, maar ook stukken van de nieuwe collectie. Het succes van de verkoop de volgende maanden zal sterk afhankelijk zijn van het weer, klinkt het.

Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, kwam maandag al met positieve cijfers. Op basis van een enquête bij 200 modehandelaars noteerden ze een positief eindresultaat van plus 2 procent. Ze spraken van een opsteker voor de sector na een slechte voorjaarsverkoop met een omzetdaling van -4,7 procent. Op de twee warmste dagen, waar het kwik op sommige plaatsen boven de 40 graden steeg, zag Mode Unie wel een forse daling in de verkoop van algemeen genomen -40 procent.