Handel zegt "merci" aan alle Belgen

03 april 2020

14u22

Bron: Belga 0 Alle Belgen krijgen dezer dagen een "merci" toegewenst. Voor de vele solidariteitsacties, maar ook omdat ze de bedrijven ondersteunen en bij hen blijven shoppen en niet bij "exotische webshops". De campagne Merci België/Merci Belgique van marketingbedrijf OMcollective krijgt de steun van Comeos, de federatie van handel en diensten.

"We zeggen dank aan alle Belgen die bij de bedrijven kopen die onze economie en in het verlengde hiervan onze sociale zekerheid ondersteunen. We zeggen ook ‘merci’ aan de consumenten om bij onze bedrijven te blijven kopen, nu en na de crisis. Om zo samen sneller weer op te kunnen staan, aan het werk te gaan en onze economie zo weer op de rails te krijgen", luidt de boodschap vrijdag in een persbericht.

Digital For Youth

Meer info en filmpjes via www.mercibelgie.be. Er is ook een webshop met speciale artikelen. De opbrengst gaat integraal naar Digital For Youth. Die organisatie verzamelt laptops voor kwetsbare leerlingen in het middelbaar onderwijs die thuis geen computer hebben.

Onder meer Bel&Bo, Collishop, Dreamland, Europabank, FNG Group (Brantano, Fred & Ginger, CKS), JBC, Neuhaus, Standaard Boekhandel, Torfs en ZEB nemen deel aan de campagne.

