Hand of niet: Mechelen garandeert wettelijk recht om te trouwen ADN TT

09 mei 2018

14u47 0 Mechelen zal een bruid die wil huwen maar de schepen of burgemeester geen hand wil geven, toch trouwen. Dat meldt het stadsbestuur, nadat burgemeester Bart Somers (Open Vld) gisteren al zei dat iedereen het recht heeft om in het huwelijk te treden. Een schepen blijft wel het recht hebben het huwelijk niet te voltrekken, maar dan zal een ander lid van het schepencollege die taak overnemen.

Het college van burgemeester en schepenen in Mechelen reageert met een persmededeling op de heisa die ontstaan is nadat eerste schepen Marc Hendrickx (N-VA) maandag een huwelijk niet wilde voltrekken omdat de bruid hem de hand weigerde te schudden. "Mechelen is een stad waar mannen en vrouwen, jongens en meisjes niet alleen gelijk en gelijkwaardig zijn, maar ook samen leven, samen werken en samen vrije tijd doorbrengen", zo citeert de stad een artikel uit het coalitieakkoord uit 2012. "Er komt een actief beleid dat deze gendergelijkheid promoot en ingaat tegen elke vorm van segregatie op basis van gender, seksisme en vrouwonvriendelijke denkbeelden."

"Deze belangrijke paragraaf uit het coalitieakkoord is het kader waarbinnen we naar de uitdagingen in een diverse samenleving kijken", aldus burgemeester Somers in naam van het schepencollege, dus ook in naam van schepen Hendrickx. Het stadsbestuur benadrukt dat het gevoerde beleid stoelt op wederzijds respect, luisterbereidheid, openheid van alle partners en een constructieve dialoog. "We mogen het weigeren van een handdruk aan iemand van een andere sekse niet herleiden tot een discussie over cultuurpatronen en tradities, maar willen met elkaar in gesprek gaan."

Dialoog

In de toekomst zal het schepencollege bij de aangifte van een huwelijk steeds duidelijk maken dat een hand geven past binnen de visie van de stad op samenleven. "We zullen trachten door middel van een intense dialoog met deze mensen hun houding aan te passen", zegt Somers. Wanneer het gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, zal de stad het huwelijk toch laten plaatsvinden. Indien een lid van een schepencollege het huwelijk in die omstandigheden niet wenst te voltrekken, wordt dit door de burgemeester of zijn vervanger uit het college overgenomen.

De stad heeft immers "de wettelijke verplichting om dit huwelijk toch te laten plaatsvinden". "Het respect voor de rechtsstaat, het fundament van onze aller vrijheid en van ons gedeeld samenlevingsmodel, legt dit op", zo klinkt het. "Uiteindelijk heeft het college van burgemeester en schepenen de verantwoordelijkheid dat de stad haar wettelijke verplichtingen nakomt."