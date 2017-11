Hamza (25) gelooft niet meer in Allah: "Pijnlijk dat mijn broer niets meer met mij te maken wil hebben" Redactie

23u15

Bron: vrtnws, De Afspraak 0 Screenshot vrt Hamza bekende aan zijn broer dat hij niet meer gelovig was, waarna het contact verbrak. "We waren nochtans twee handen op één buik". De 25-jarige Hamza Louahrani getuigde in 'De Afspraak' vanavond hoe hij er bewust voor koos om geen moslim meer te zijn en hoe hij om die reden amper nog contact heeft met zijn familie. Moraalfilosoof Patrick Loobuyck maakte in het programma de vergelijking met de secularisering van Vlaanderen in de jaren '50 en '60.

Sinds Louahrani via Snapchat toegaf aan zijn broer dat hij niet gelovig is, heeft die het contact verbroken. "Dan hebben we met elkaar niet echt nog iets te maken", antwoordde de broer. "We waren twee handen op één buik. Het is pijnlijk om te horen dat hij niets meer met mij wil te maken hebben", zegt Louahrani.

De keuze die Louahrani maakte, zette de band met zijn gelovige familie onder grote druk. Toch heeft hij ook begrip. "Je hebt twee kanten van een verhaal en ik probeer de kant van mijn familie te begrijpen. Het geeft me rust om hun denken en doen te begrijpen."

'Ontmoskeeïng'

Aan zijn zus heeft Louahrani wel veel steun. "Ik zou niet weten hoe ik verder zou moeten zonder haar", zegt hij. Op zijn blog krijgt hij ook reacties van mensen die in dezelfde situatie zitten als hij en die schrik hebben.

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck vindt het goed dat het taboe rond ongelovigen met een moslimachtergrond wordt doorbroken. Loobuyck, die getuigde hoe hij zelf zijn christelijk geloof verloor, vergelijkt het met de ontkerkelijking in Vlaanderen. "Ik denk dat steeds meer moslims zullen seculariseren", zegt hij. "We zien dat er nu al een 'ontmoskeeïng' aan de gang is."