Hamsterwoede slaat opnieuw toe in Vlaanderen, maar is (opnieuw) nergens voor nodig

17 maart 2020

13u24 1574 Ondanks de oproep van Comeos om niet massaal naar de winkels te gaan , zijn de Vlamingen vandaag toch weer aan het hamsteren geslagen. Op veel plaatsen waren er opnieuw lange wachtrijen, ook werden verschillende winkels afgesloten en moest de politie controleren.

Heel wat bewoners zakten deze ochtend af naar de Colruyt in Aalst. Voor de tweede keer in een week tijd werd de parking opnieuw afgesloten door de politie om alles vlot te laten verlopen.

Ook aan de Colruyt in Haaltert werd de parking afgesloten door de politie. In Ninove was er sprake van geweld aan de supermarkt, maar de politie heeft hier nog geen melding van gekregen. “Het is er wel ontzettend druk omdat mensen aan het hamsteren zijn geslagen, maar er zijn nog geen problemen geweest”, zegt korpschef Philippe De Cock.

Aan supermarkten in onder meer Oostende en Middelkerke stonden vandaag lange wachtrijen. “Het is niet nodig om massaal te hamsteren. De winkels zullen onder geen beding sluiten”, klinkt het bij Colruyt.

De parking van Colruyt achter het station in Kortrijk sluit voortaan op piekmomenten en dat om de volkstoeloop onder controle te houden en te voorkomen dat mensen dicht op elkaar inkopen doen. “We krijgen momenteel tot 30 procent meer klanten over de vloer, bij Collect & Go gaat het zelfs over een stijging van 90 procent”, vertelt gerant Benny Rosseel.

De boodschap van de warenhuizen dat het helemaal niet nodig is om te hamsteren, overtuigde ook niet aan de Makro in Eke. Nog vóór de winkel om kwart over zeven opende, stonden klanten in een lange rij aan te schuiven, sommigen met handschoenen aan, anderen met de sjaal voor de mond. Het respecteren van de anderhalve meter afstand lukte echter niet.

Ook bij AD Delhaize in Lede stonden deze ochtend om 8 uur al bijna vijftig mensen te wachten. “We vragen ook dat iedereen alleen komt winkelen, een ruime afstand met andere personen behoudt en elektronisch betaalt”, klinkt het.