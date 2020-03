Hamsteren heeft geen zin: “Dit is massapsychologie die nergens op gebaseerd is” HAA

03 maart 2020

11u26

Bron: Radio 2, Radio 1 2 Supermarkten hebben afgelopen weekend iets beter geboerd. Het einde van de krokusvakantie en het einde van de maand zaten daar voor iets tussen, maar ook het coronavirus. “Er zijn mensen die van nature meer risicomijdend zijn dan anderen en beginnen te hamsteren. Vervolgens ontstaat een sneeuwbaleffect”, zegt professor Gino Van Ossel op Radio 1. Hamsteren heeft nochtans geen zin. “Het is irrationeel gedrag en totaal inefficiënt.”

Chris Van Wettere, algemeen directeur van Colruyt, bevestigde eerder op Radio 2 dat er “een meerverkoop van de langer houdbare producten” is genoteerd, “vermoedelijk door het coronavirus”. Mensen kopen iets meer dan gebruikelijk om te stockeren, aldus Van Wettere. Basisproducten zoals rijst, bloem en suiker gaan vlotter over de toonbank, maar ook andere producten zoals wasmiddelen.

De Covid-19-ongerustheid laat zich dus ook voelen in de winkelrekken. Hoe komt dat? En heeft het wel zin? Volgens Gino Van Ossel, professor Retail & Trade Marketing aan de Vlerick Business School, gaat het om “een soort van massapsychologie die nergens op gebaseerd is”.

“Er zijn mensen die van nature meer risicomijdend zijn dan anderen. Zij sluiten niet uit dat ze in een situatie van thuisquarantaine kunnen terechtkomen en beginnen als eerste te hamsteren. Waar daarna gebeurt, is een soort van kuddegeest waarbij je irrationeel gedrag krijgt.”

Het paradoxale is wel dat diegene die het níet doet achter het net zou kunnen vissen Gino Van Ossel, professor Retail & Trade Marketing

Mensen die zich eigenlijk geen zorgen maken, zien opeens dat er rekken leeg zijn. Ze horen in de media dat er gehamsterd wordt en omdat ze niks tekort willen komen, beginnen zij ook te hamsteren. “En zo begint plots iedereen te hamsteren, terwijl daar totaal geen reden toe is. Het is zelfs totaal inefficiënt”, aldus Van Ossel. “Het paradoxale is wel dat diegene die het níet doet op een bepaald moment achter het net zou kunnen vissen.”

Zover is het momenteel zeker niet, stelt de professor gerust. “Het gaat maar om kleine volumestijgingen in de verkoop. Er is geen enkel risico dat we door voorraden heen raken.”

Het beste wapen tegen hamsteren is “zeer ontradend erover praten”, voegt Van Ossel toe. Hij wijst er nog op dat schommelingen in vraag extra bevoorradingskosten of piekvragen in fabrieken veroorzaken. “Hier moet je best als sector op reageren”, vindt hij. “Vergelijk het met de eindejaarsperiode, maar dan ben je wel voorbereid”, aldus nog de Vlerick-prof.

