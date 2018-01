Hamburger iets te hard gebakken: Burger King in Brugge ontruimd

13u46

De Burger King op de Markt van Brugge is even na de middag ontruimd nadat brand was ontstaan in de keuken. Tijdens het grillen van een burger bleef het vlees iets te lang op de grill liggen, waardoor het vet vuur vatte. De vlammen sloegen meteen in de dampkap, met alle risico's van dien.