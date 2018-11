Hallucinante video: dronken student gooit kat van residentie in Kortrijk Peter Lanssens

16 november 2018

15u42

Bron: eigen berichtgeving 95 Een filmpje, waarin te zien is hoe een aangeschoten student een kat van een residentie gooit op de campus van de universiteit Kulak in Kortrijk, gaat viraal. Misnoegde mensen roepen op om de dader zélf van het gebouw te gooien.

“Het katje liep geen ernstige verwondingen op”, zegt Veerle Debaillie van dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. “Die poes heeft geluk gehad. Een jong katje is flexibeler. Een oudere kat zou wellicht slecht neergekomen en overleden zijn. De politie maakte een pv op, terwijl ook de cel dierenwelzijn op de hoogte is van de dierenmishandeling.

Excuses

De student bood ondertussen zijn excuses aan voor wat hij heeft gedaan. Hij begrijpt niet wat er op dat moment door zijn hoofd ging. Hij was beschonken, maar dat is nog geen reden om een kat van een hoog gebouw naar beneden te gooien. Ook de maker van het filmpje gaat niet vrijuit. Hopelijk leerden ze hun lesje en doen ze het nooit meer”, aldus Debaillie. De poes is vanuit het dierenasiel meegenomen door het departement Leefmilieu, voor verder onderzoek.

Ook voor Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts lijdt het geen twijfel dat de daders gestraft zullen worden. “De straffen voor zulke idioten hebben we gelukkig net verhoogd”, schrijft hij op Twitter.

De straffen vr zulke idioten hebben we gelukkig net verhoogd. Boontje; loontje. We werken ook aan educatieve pakketten dierenwelzijn vr scholen. Voor wie denkt dat dat overbodige luxe is: https://t.co/v9LJDpAT4U Ben Weyts(@ BenWeyts) link