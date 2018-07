Hallucinante dashcamvideo: auto's staan stil op snelweg in Destelbergen Jürgen Eeckhout

27 juli 2018

10u49 0 Op Facebook is een hallucinant dashcamfilmpje opgedoken over een wel heel gevaarlijk incident aan de afrit van de R4 in Heusden, deelgemeente van Destelbergen.

Een man filmde eergisteren hoe een bestuurder zijn Porsche op de rechterrijstrook van de autosnelweg parkeert. De man laat zijn deur openstaan, stapt uit en doet zijn beklag bij een bestuurder van een Opel die achter hem reed.

"Levensgevaarlijk", vertelt de maker van het filmpje. "Op die baan mag je 120 kilometer per uur rijden. Plots doken ze voor mij op. Gelukkig reed ik op de linkerrijstrook, maar je ziet in mijn filmpje dat ik op het moment dat ik passeer nog steeds 105 kilometer per uur reed."

Tot een aanrijding met andere voertuigen kwam het gelukkig niet. De maker van het filmpje twijfelt om ermee naar de politie te stappen.

