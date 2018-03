Hallucinante beelden van trouwstoet: auto's stoppen op A12 om bruidegom in de lucht te gooien sam; avh

04 maart 2018

10u42

Bron: eigen berichtgeving 0 Een trouwstoet heeft gisteren chaos veroorzaakt op de A12 richting Brussel ter hoogte van Meise. Een bestuurder kon met zijn smartphone vastleggen hoe feestvierders levensgevaarlijke manoeuvres uithaalden op de snelweg. Op een bepaald moment stopt de stoet zelfs op de snelweg om de bruidegom in de lucht te gooien.

We hebben de beelden omwille van privacyredenen wazig gemaakt.

Rond 17.30u was een bestuurder getuige van een trouwstoet zonder weerga. Een colonne wagens veroorzaakte levensgevaarlijke situaties op de A12. Auto’s scheurden over de pechstrook, claxonneerden zonder ophouden en reden op een bepaald moment aan een slakkengang over de drie rijstroken. Uiteindelijk stopte de hele stoet zelfs om de bruidegom midden op de snelweg in de lucht te gooien.

