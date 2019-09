Hallucinante beelden: transmigrant struikelt 3 keer bij oversteken van autosnelweg Redactie

30 september 2019

13u52

Bron: VTM 0 In ‘De Luchtpolitie’ zijn vanavond opmerkelijke beelden te zien. De federale wegpolitie en lokale politiezones Zara en Minos konden op 15 juli tientallen transmigranten aanhouden door het gebruik van een politiedrone.

Het was een actie tegen mensensmokkelaars, want zij helpen transmigranten om via ons land tot in het Verenigd Koninkrijk te geraken. De grootschalige controleactie vond plaats aan de snelwegparking in Ranst. Die parkng wordt vaak gebruikt door mensensmokkelaars.

De volledige actie is vanavond te zien in ‘De Luchtpolitie’ om 22 uur bij VTM.