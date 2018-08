Hallucinante beelden in station Aarschot: vechtpartij op sporen, verdachte (35) opgepakt in toiletten Kristien Bollen

28 augustus 2018

10u58

Bron: Eigen berichtgeving 1490 Op Facebook is een filmpje opgedoken waarop een gevecht te zien is tussen een Nederlandstalige zwarte jongen en enkele omstaanders. De feiten deden zich voor in het station van Aarschot. De mannelijke verdachte, een 35-jarige uit Aarschot, werd opgepakt in de toiletten van het station. Hij blijft voorlopig aangehouden.

Politie en parket voerden een onderzoek naar het zware geval van racisme. De drie aanvallers werden geïdentificeerd dankzij een filmpje dat de zus van het slachtoffer maakte van de feiten. De mannelijke verdachte, een 35-jarige uit Aarschot, werd opgepakt in de toiletten van het station. Eén van de vrouwelijke verdachten, een 43-jarige vrouw uit Aarschot, bood zich ’s avonds zelf aan bij de politie. Beiden waren onder invloed van drank of drugs.

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met racistisch motief. Beide verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De man werd aangehouden, de vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden. De derde verdachte, een 31-jarige vrouw uit Aarschot, werd vanochtend gearresteerd en werd deze middag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Zij werd vrijgelaten.

"Ramp nipt vermeden"

"De trein Luik Guillemin-Antwerpen-Centraal kwam net voorbij, maar kon door het seinhuis snel worden stilgelegd", aldus Infrabel-woordvoeder Thomas Baeken. "Een drama is zo nipt vermeden."

In het filmpje gaat het over een discussie van enkele omstaanders tegen de 15-jarige jongen. Waarom en over wat de discussie aanvankelijk ging, is niet meteen duidelijk. Het slachtoffer tracht zijn kalmte te bewaren maar de omstaanders blijven hem lastigvallen en al snel krijgt de jongen racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd.

De gemoederen raken nog meer verhit en er ontstaat een ware vechtpartij waarop een man de jongen op de sporen duwt. De jongen is niet van plan zich te laten doen en trekt vervolgens zijn aanvaller zelf op de sporen waar het gevecht verder gaat. Intussen springen de andere uitdaagsters eveneens op de sporen om zich in het gevecht te mengen. De oudere zus van het slachtoffer greep in om haar broer weer op het perron te helpen. Ze kreeg zelf ook enkele slagen. Uiteindelijk weten omstaanders de boel te kalmeren en de vechthanen uit elkaar te halen.

Onaanvaardbaar

Burgemeester André Peeters (CD&V) van Aarschot reageert geschokt." Dit is echt levensgevaarlijk en onaanvaardbaar. Hier hadden mensen ernstig gewond kunnen raken of erger", aldus Peeters die vraagt dat het gerecht dit incident "de juiste gevolgen geeft". "Ik reken erop dat het onderzoek van het parket volledig aan het licht kan brengen wat er juist gebeurd is en wat de aanleiding was", aldus de burgemeester.

Wat Peeters ook zorgen baart, is "de racistische ondertoon die bij dit incident naar voren lijkt te komen". "Ik ben er trots op dat wij in Aarschot op een correcte manier met elkaar samenleven, hoe verschillend we ook zijn. We hebben dan ook geen nood aan mensen die dat onder druk zetten", aldus Peeters. De burgemeester wijst nog op het nut van de elf bewakingscamera's die het stadsbestuur in juni in de stationsomgeving liet plaatsen.

Ook Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open Vld en kandidaat-burgemeester in Aarschot, heeft op Twitter gereageerd op de vechtpartij. "Goed dat politie en parket hier onmiddellijk optreden! Voor scheld- en vechtpartijen is geen plaats in onze stad.En héél duidelijk: voor racisme is geen plaats in onze stad", klinkt het. "Wij zijn allemáál Aarschot. Een stad waar niet je afkomst, maar je toekomst telt. Een stad waar we met respect met elkaar omgaan."

Goed dat politie en parket onmiddellijk optreden. In onze stad is er geen plaats voor scheld- en vechtpartijen. En duidelijk: in onze stad is er geen plaats voor racisme. Wij zijn allemaal Aarschot. Een plaats waar niet je afkomst, maar je toekomst telt.https://t.co/Mu5em6smih Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link