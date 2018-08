Hallucinante beelden in station Aarschot: vechtpartij op sporen, trein kan net op tijd gestopt worden Kristien Bollen

28 augustus 2018

10u58

Bron: Eigen berichtgeving 251 Op Facebook is een filmpje opgedoken waarop een gevecht te zien is tussen een Nederlandstalige zwarte jongen en enkele omstaanders. De feiten deden zich voor in het station van Aarschot. Het parket is intussen een onderzoek gestart.

"De trein Luik Guillemin-Antwerpen-Centraal kwam net voorbij, maar kon door het seinhuis snel worden stilgelegd", aldus Infrabel-woordvoeder Thomas Baeken. "Een drama is zo nipt vermeden."

In het filmpje gaat het over een discussie van enkele omstaanders tegen de 15-jarige jongen. Waarom en over wat de discussie aanvankelijk ging, is niet meteen duidelijk. Het slachtoffer tracht zijn kalmte te bewaren maar de omstaanders blijven hem lastigvallen en al snel krijgt de jongen racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd.

De gemoederen raken nog meer verhit en er ontstaat een ware vechtpartij waarop een man de jongen op de sporen duwt. De jongen is niet van plan zich te laten doen en trekt vervolgens zijn aanvaller zelf op de sporen waar het gevecht verder gaat. Intussen springen de andere uitdaagsters eveneens op de sporen om hun in het gevecht te mengen.

Uiteindelijk weten omstaanders de boel te kalmeren en de vechthanen uit elkaar te halen. Het filmpje werd op het internet geplaatst door de vriendin van de moeder van het slachtoffer. Zij vergezelde die dag de 15-jarige jongen op uitstap.

Politie en parket voerden een onderzoek naar het zware geval van racisme, de daders zouden intussen zijn opgepakt.