Hallucinant filmpje van trouwstoet met geweerschoten uit 2014 opgedoken Marco Mariotti

05 maart 2018

16u22

Bron: Eigen berichtgeving 507 Er is een hallucinant filmpje opgedoken van een trouwstoet in Eisden bij Maasmechelen waarbij verschillende schoten worden gelost. De video dateert van september 2014, maar werd vandaag aan onze redactie bezorgd naar aanleiding van de feiten op de A12 waar enkele feestvierders de snelweg blokkeerden.

Bij het filmpje aan de Pauwengraaf, een drukke winkelstraat in Maasmechelen, is duidelijk te zien hoe de passagier van een cabrio verschillende schoten afvuurt. Mogelijk gaat het om een alarmpistool. Volgens de maker van het filmpje loste hij eerder ook al schoten, maar kwam dat niet in beeld.

Nog opvallender is de bestuurder van een wagen achteraan de stoet die ook gewapend is, maar zijn pistool niet aan de praat krijgt. Het lijkt alsof zijn lader blokkeert. Al rijdend en hangend uit het raam probeert hij het mechanisme in gang te krijgen. “Mijn tienerdochter stond op het moment van de feiten naast me en schrok erg”, vertelt Gunter V. die de beelden maakte. “Ik stond echt perplex. Het is dus een oud zeer en zéker géén nieuw fenomeen dat dergelijke trouwstoeten uit de hand lopen.”

Pv

Gunter stuurde in 2014 al een mail naar de politie van Maasmechelen, maar kreeg niet het antwoord dat hij wilde horen. “Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een voorbijtrekkende feestvierende stoet. Er is aldus geen reden tot enige ongerustheid”, klonk het in de bewuste mail. Voor Gunter onbegrijpelijk. “Die mannen hebben dat gewoon op zak. Onbegrijpelijk, en de politie zegt dat we niet ongerust mogen zijn. Op andere mails die ik stuurde heb ik nooit meer antwoord gehad.” Volgens politie Lanaken-Maasmechelen werd er wel degelijk een pv opgemaakt en willen ze de feiten niet minimaliseren. "Het proces verbaal werd overgemaakt aan het parket, maar we weten niet hoe die is afgehandeld."

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) herinnert zich de beelden vaag, maar weet dat hij destijds wél een onderzoek van de politie vroeg. “Dit is puur wapenvertoon en dus absoluut uit den boze. Op de Pauwengraaf wordt er tijdens het EK of WK al eens uitbundig gevierd vanuit alle gemeenschappen. Maar dit is er los over." Volgens de politie is het sindsdien niet meer tot zulke uitspattingen gekomen in de politiezone.