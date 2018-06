Hallucinant: ezeltje vastgebonden en verkracht op kinderboerderij Joris Vergauwen

05 juni 2018

09u34

Hallucinant. Een jonge ezel is in de kinderboerderij van recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas vastgebonden en misbruikt. De politie heeft een onderzoek geopend.

Met walging en ongeloof wordt op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas gereageerd op wat er zich zondagnacht heeft afgespeeld. Toen is een groep mensen over de omheining van het domein gekropen om de kinderboerderij te bereiken, waar ze zich hebben vergrepen aan een jonge ezel. Eén van de verzorgers trof 's ochtends het ezeltje aan in zijn hok, vastgeplakt met tape en vastgebonden. Het diertje bleek door mensen te zijn verkracht. "Vermoedelijk waren ze met vier of vijf. Als je de moeder in bedwang wil houden, kun je dat niet alleen. Het is om ziek van te worden", reageert De Ster-directeur Pieter Debaets.

De politie van Sint-Niklaas heeft intussen een onderzoek geopend en neemt de zaak ernstig. "Dit gaat om dierenmishandeling. We voeren een opsporingsonderzoek naar de feiten die zich op De Ster hebben afgespeeld", klinkt het. Op het provinciaal recreatiedomein volgen ze nauwgezet de toestand van het ezeltje op, in samenspraak met een dierenarts. Er worden ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. "Dit is zo gruwelijk en beestachtig. Maar het is moeilijk om continu de kinderboerderij in de gaten te houden. Daarom zullen we niet anders kunnen dan ons wenden tot camerabewaking."