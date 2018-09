Hallepoorttunnel in beide richtingen dicht door wateroverlast

05 september 2018

De hevige regenval zorgt voor een moeizame avondspits in Brussel. Door de stortbui liepen de Hallepoort- en Vleurgattunnel onder water, waardoor deze in beide richtingen gesloten werden. De Vleurgattunnel is inmiddels weer open, meldt Bruzz.