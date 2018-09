Hallepoorttunnel in beide richtingen dicht door probleem met ventilatie: stevige hinder ADN

18 september 2018

09u32

Bron: Belga 0 In Brussel is de Hallepoorttunnel deze ochtend in beide richtingen gesloten vanwege een probleem met de hoofdzekering van de hoogspanning. Dat meldt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.

"Door het probleem kunnen we de ventilatie niet aansturen, wat uiteraard cruciaal is om de veiligheid te waarborgen", zegt de woordvoerster.



Brussel Mobiliteit weet nog niet wanneer de problemen opgelost zullen zijn. "Onze technici zijn ter plaatse om uit te zoeken wat er aan de hand is, en om het probleem op te lossen", klinkt het.



De afgesloten tunnel zorgt voor veel verkeersproblemen op de kleine ring.

#TunnelBru, wegens een incident is de Hallepoorttunnel in beide richtingen afgesloten. Mobiris NL(@ MobirisNL) link

Door problemen met de elektriciteit is de #Hallepoorttunnel dicht.



Het verkeer in de buurt van de Hallepoort en het zuidstation zit muurvast, vermijd die omgeving met de auto.



Je kan de hoofdstad beter ook niet inrijden via de #Industrielaan, daar staat een uur file. VRT Verkeer(@ verkeersanker) link

