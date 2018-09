Hallepoorttunnel even in beide richtingen dicht door probleem met ventilatie

ADN

18 september 2018

09u32

Bron: Belga

In Brussel is de Hallepoorttunnel vanochtend in beide richtingen gesloten geweest vanwege een probleem met de hoofdzekering van de hoogspanning. Intussen is de tunnel weer open.