Hallepoorttunnel dicht na kabeldiefstal mvdb

12 oktober 2018

12u11

Bron: Bruzz 0 De Hallepoorttunnel in Brussel is zeker tot 14 uur in beide richtingen afgesloten door een kabeldiefstal, zo meldt nieuwssite Bruzz.

Een hoogspanningskabel die de onderhoudswerken in de tunnel van stroom voorziet, is door onbekenden losgesneden. Vijftien meter kabel is zo gestolen. De kabeldiefstal zorgt voor flinke hinder. Het is momenteel aanschuiven van Rogier tot aan treinstation Brussel-Zuid.